NR-Teamcheck: Der Trainer ist beim SV Klingsmoos der Zahlmeister

Mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Friedberg hat sich der SV Klingsmoos auf den sechsten Platz in der Kreisliga Ost verbessert. Auch am Sonntag (15 Uhr) gehen die Möser im nächsten Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Bachern als Favorit an den Start. Gleichzeitig erwartet der FC Rennertshofen die DJK Gebenhofen.

In unserer Serie „NR-Teamcheck“ stellt SVK-Kapitän Markus Daferner seine Mannschaft etwas genauer vor und verrät dabei auch das eine oder andere interessante Geheimnis.

1. Unser Strafenkatalog: „Den meisten Umsatz generieren wir im Training. Da wir am Anfang immer „Vier gegen Zwei“ im Eck spielen und für „Tunnler“ und „Doppelrunden“ abkassieren, kommt da schon einiges zusammen.“

2. Unser Zahlmeister: „Unser Coach Alexander Langen. Bei uns gilt die Regel, dass Trainer das Doppelte der eigentlichen Beträge zahlen müssen. So kommt er regelmäßig auf sechs bis zehn Euro pro Trainingseinheit.“

3. Unser Edeltechniker: „Das ist eindeutig Ralf Rechenauer, der in diesem Sommer vom SV Ludwigsmoos zu uns gewechselt ist. Was er mit dem Ball am Fuß kann, ist unfassbar. Wir Mitspieler stehen im Training oft da und können nur darüber staunen.“

4. Unser harter Hund: „Johannes Kranner muss oft viel einstecken und einiges aushalten. Das gelingt ihm sehr gut, sodass er oft auch angeschlagen spielt und dennoch 100 Prozent gibt.“

5. Unser Trainingsfaulster/fleißigster: „Da setzt sich sowohl nach unten als auch nach oben hin kaum einer ab. Wir haben über die gesamte Saison hinweg eine konstante Anzahl an Spielern in den Einheiten. Max Steierl dürfte derjenige Akteur mit der höchsten Beteiligung sein, wenn auch dicht gefolgt von einigen anderen.“

6. Unser Laufwunder: „Wir spielen seit längerer Zeit eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette. Naturgemäß ergibt sich dadurch die meiste Laufarbeit für die beiden Schienenspieler, welche 90 Minuten lang in beide Richtungen arbeiten müssen. Das sind bei uns Stefan Brosi und Max Steierl.“

7. Unser Kabinen-DJ: „Lange Zeit war das Florian Stöckl. Im Sommer hat er den Verein aufgrund seines Wohnortes leider verlassen. Seitdem übernimmt Matthias Hudler diesen Job und spielt dabei einen bunten Mix. Nach Siegen laufen immer Ballermann-Hits.“

8. Unser Betreuer: „Unser eigentlicher Betreuer Thomas Augustin fällt leider krankheitsbedingt seit Längerem aus. Daher übernehmen wir die Aufgaben übergangsweise teamintern selbst. Jede Woche sind vier Spieler eingeteilt, die sich bei Trainingseinheiten und Spielen um sämtliche Materialien kümmern und Vorbereitungen treffen.“

9. Saisonziel: „Wir haben festgelegt, dass wir am Ende einen einstelligen Tabellenplatz belegen möchten.“

10. Unser bisheriger Saisonverlauf: „Im Großen und Ganzen können wir mit der bisherigen Saison zufrieden sein. Abgesehen von der Partie gegen Alsmoos-Petersdorf waren wir nie chancenlos und konnten stets mithalten. Das 4:0 daheim gegen Friedberg letzte Woche war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.“

11. Unser Spiel am Sonntag gegen Bachern: „Das wird eine schwierige Partie. Ich schätze den Gegner sehr kampfstark und als schwer zu bespielen ein. Zudem konnten sie in der Vorwoche ihren ersten „Dreier“ der Saison einfahren und werden unbedingt nachlegen wollen. Unser Trainerteam wird uns jedoch wie gewohnt gut auf die Partie einstellen, sodass die drei Punkte in Klingsmoos bleiben.“