Kreisklasse Neuburg: Der SC Rohrenfels übernimmt die „rote Laterne“

Durch einen späten Treffer sicherte sich Kreisklassen-Spitzenreiter TSV Burgheim gegen die SG Feldheim zumindest noch einen Zähler. Schlusslicht SC Rohrenfels kassierte gegen Staudheim die nächste Niederlage.

SV Bayerdilling – FC Ehekirchen II 5:2: Die Heimelf war von Beginn an gut im Spiel. Die erste richtige Chance führte gleich zur Führung (18.). Andi Förg setzte sich über rechts schön durch und brachte den Ball scharf in den Strafraum. Hier stand Porcari genau richtig und traf zum 1:0. In der 22. Minute dann ein Angriff der Gäste. Matthias Rutkowski konnte nur mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Luis Gschwender sicher zum 1:1. Im direkten Gegenzug beinahe wieder die Führung für den SVB, aber ein Abwehrspieler klärte gerade noch vor dem einschussbereiten Florian Müller. Hinten hatte man Glück, dass ein Flachschuss knapp vorbeiging sowie wenig später Kapitän Fabian Werner gerade noch auf der Linie retten konnte. Fünf Minuten vor der Pause wurde dann Porcari vom Gästekeeper von den Beinen geholt. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher zum 2:1.

Nach dem Wiederbeginn drängte Ehekirchen auf den Ausgleichstreffer. Aber die Abwehr um Jonas Roger hielt in dieser Phase der Partie stand. In der 68. Minute bediente der eingewechselte Julian Lenk Porcari mustergültig in die Schnittstelle. Den folgenden Querpass verwertete Müller zum 3:1. Eine Unachtsamkeit im Mittelfeld führte dann zum 3:2-Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß war Simon Rembold zur Stelle und staubte ab. In der 77. Minute erhöhte Porcari mit einem sehenswerten Alleingang auf 4:2. Nur eine Zeigerumdrehung später wurde Johannes Gröger mustergültig geschickt und traf zum 5:2. (svb)

TSV Burgheim – SV Feldheim 2:2: In einem spannenden, kampfbetonten und abwechslungsreichen Spiel trennten sich der TSV Burgheim und die SG Feldheim/Genderkingen mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Schon in der ersten Hälfte konnte Burgheim seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an ein flottes Spiel mit vielen Chancen. Aufseiten der Gastgeber vergaben zunächst Mai und Stadler gute Möglichkeiten zur Führung. Anschließend übernahm Feldheim die Initiative und kam gleich zu mehreren Gelegenheiten. Unter anderem setzte ein Angreifer den Ball aus fünf Metern über das Gehäuse. Bei einer Dreifach-Chance retteten zweimal Burgheims Abwehrbeine sowie schließlich der Pfosten. Kurz vor der Pause hatte Burgheim durch Mai und Niemann ebenfalls eine Doppelchance. Doch auch hier verhinderten der starke Gästetorhüter und ein Abwehrbein den Treffer.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TSV zunächst den Druck. Rechenauer setzte mit einer ersten Gelegenheit ein Ausrufezeichen. Doch Feldheim blieb ein unangenehmer und zweikampfstarker Gegner. Nach gut einer Stunde erzielte Burgheims Bester, Rechenauer, mit einem sehenswerten Volleyschuss das 1:0. Die Freude währte allerdings nur kurz. Fast im Gegenzug glich Feldheim mit einem präzisen Schuss aus 18 Metern zum 1:1 aus. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 83. Minute parierte der Burgheimer Torwart zunächst stark einen Kopfball aus kurzer Distanz. Aber die anschließende Ecke bescherte den Gästen doch noch das 1:2. Als die Partie bereits entschieden schien, schlug erneut Rechenauer zu: In der 90. Minute verwandelte er einen Freistoß direkt und sicherte Burgheim damit das verdiente 2:2. (stad)

SV Bertoldsheim – SC Ried 3:2: Nach acht sieglosen Partien gewann der SV Bertoldsheim sein erstes Spiel in dieser Saison. Kurz vor der Halbzeit erzielte Stefan Rust (44.) den Führungstreffer für die Heimmannschaft. In der zweiten Halbzeit dann der Doppelschlag des SC Ried: Matthias Riedelsheimer und Hans Burger schossen innerhalb von vier Minuten (57./61.) das 1:2 heraus. Janek Kugler drehte darauf das Match wieder zugunsten der Heimelf. In der 68. Minute glich er zum 2:2 aus und erzielte den Siegtreffer kurz vor Schluss (88.). (AZ)

SC Rohrenfels - FC Staudheim 1:2: Die Gastgeber starteten druckvoll und erspielten sich in den ersten Minuten mehrere hochkarätige Chancen. Bereits in der vierten Minute hatte Daniel Nowak die erste Möglichkeit. Wenig später verfehlte Georg Brandner aus spitzem Winkel nur knapp das Tor (8.). In der zehnten Minute setzte der SCR den Ball nach Hereingabe von Maximilian Kempfle knapp drüber. Nur kurze Zeit später verpasste der SCR-Angreifer erneut das Ziel nach einem Drehschuss. Obwohl Staudheim danach mehr Ballbesitz hatte, blieben zwingende Chancen zunächst aus. In der 36. Minute waren es dann jedoch die Gäste, die nach einem Eckball und Abpraller im Strafraum das 0:1 erzielten. Kurz darauf folgte auch noch das 0:2. Direkt vor der Pause hatte Rohrenfels noch einmal eine gute Möglichkeit.

Nach dem Seitenwechsel wurde der SCR erneut gefährlich: In der 56. Minute schoben die Gastgeber den Ball am herauseilenden Torwart vorbei. In der 61. Minute, nach einer Flanke von der rechten Seite, verkürzte der SCR schließlich auf 1:2. Staudheim blieb allerdings gefährlich. In der 87. Minute hatten die Hausherren noch eine starke Einzelaktion, setzten den Abschluss nach einem energischen Dribbling aber ebenfalls daneben. Somit blieb es beim knappen Auswärtssieg für Staudheim. (scr)

SV Steingriff – SG Münster/Holzheim 1:2: Sebastian Reiter erzielte in der neunten Minute das 1:0 für die Heimmannschaft. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Michael Krabler zum 1:1 aus. Nach vielen gelben Karten auf beiden Seiten erzielte Jakob Raab den Siegtreffer in der 76. Minute. (AZ)

SV Waidhofen – TSG Untermaxfeld 0:3: Bereits in der vierten Minute ging die TSG durch Michael Beck in Führung. Nach dem Seitenwechsel waren es Ray Bishop (59.) und Dominik Westermayer (83.), welche die Partie für die Untermaxfelder entschieden. (AZ)