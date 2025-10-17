Donau/Isar: SV Karlshuld will dem Tabellenzweiten ein Bein stellen

Kreisklassen-Aufsteiger SV Karlshuld schlägt sich im bisherigen Verlauf der Punktrunde 2025/26 beachtlich gut. Mit zwölf Zählern nach acht Spieltagen rangieren die Grünhemden auf Rang sieben - vier Zähler vor dem Abstiegs-Relegationsplatz sowie mit der hinter dem punktgleichen Spitzen-Duo FC Geisenfeld und ST Scheyern.

Nach dem 3:3-Remis beim FC Tegernbach ist die Brust der Mösler, die nun seit vier Spieltagen ungeschlagen sind, noch breiter geworden. „Scheyern und Geisenfeld sind die Topteams der Kreisklasse“, sagt SVK-Trainer Florian Tarnick - und genau das sind die kommenden Gegner der Grün-Schwarzen. Am Samstag (15.15 Uhr) erwarteten die Karlshulder zunächst den ST Scheyern, der am vergangenen Spieltag dem FC Geisenfeld mit 0:2 unterlag. „Da brauchst du der Mannschaft nicht viel erklären oder sie motivieren. Jeder brennt darauf, Scheyern ein Bein zustellen“, erklärt Tarnick und ergänzt: „Wir wissen, dass wir an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Aber wir sind in einem Flow und können sie ärgern. Ich bin sogar überzeugt, dass wir sie packen können“, so der 30-Jährige.

Letzte Heimniederlage ist zwei Jahre her

Auch sein Trainerkollege Daniel Amrehn sieht dieser Partie optimistisch entgegen. „Scheyern ist in der Pflicht. Die wollen aufsteigen und wir den Klassenerhalt schaffen. Wir spielen in unserem Stadion, indem es für jeden Gegner schwierig ist, uns zu schlagen. Wir werden alles reinhauen, was in uns steckt“, so der 28-Jährige, der zudem darauf verweist, dass der SV Karlshuld seit nunmehr zwei Jahren (die bis dato letzte Niederlage gab es am 23. Oktober 2023 beim 0:6 gegen MBB Manching, Anm. d. Red.) auf der heimischen Anlage unbesiegt ist. „Diese Serie wollen wir ausbauen“, so Amrehns Kampfansage an den Tabellenzweiten.