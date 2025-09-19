Icon Menü
Der SV Karlshuld trifft in der Kreisklasse 2 Donau/Isar auf den TSV Pförring

Fußball-Donau/Isar

Donau/Isar: Beim SV Karlshuld ist Wiedergutmachung angesagt

Nach der 0:3-Pleite gegen Ilmmünster möchte der SV Karlshuld gegen den TSV Pförring zurück in die Erfolgsspur.
Von Roland Geier
    Klare Ansage: Karlshulds Trainer Florian Tarnick (vorne) will mit seiner Mannschaft gegen Pförring den dritten Heimsieg einfahren. Foto: Roland Geier

    Wiedergutmachung will der SV Karlshuld nach der peinlichen 0:3-Niederlage am vergangenen Spieltag beim Schlusslicht der Kreisklasse 2 Donau/Isar, SV Ilmmünster, betreiben. Am Sonntag (15.15 Uhr) erwarten die Mösler den TSV Pförring, der bisher seine vier Partien alle in den Sand gesetzt hat.  Die Gäste lösten den SV Ilmmünster am Tabellenende ab und weisen mit 2:14 Toren auch die schwächte Defensive der Liga auf.

