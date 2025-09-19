Donau/Isar: Beim SV Karlshuld ist Wiedergutmachung angesagt

Wiedergutmachung will der SV Karlshuld nach der peinlichen 0:3-Niederlage am vergangenen Spieltag beim Schlusslicht der Kreisklasse 2 Donau/Isar, SV Ilmmünster, betreiben. Am Sonntag (15.15 Uhr) erwarten die Mösler den TSV Pförring, der bisher seine vier Partien alle in den Sand gesetzt hat. Die Gäste lösten den SV Ilmmünster am Tabellenende ab und weisen mit 2:14 Toren auch die schwächte Defensive der Liga auf.

Roland Geier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Karlshuld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiedergutmachung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis