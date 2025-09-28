Icon Menü
Der SV Klingsmoos und FC Affing trennen sich in der Fußball-Kreisliga Ost mit einem 4:4-Remis

Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: Tor-Spektakel im Donaumoos

In der Fußball-Kreisliga Ost trotzt der SV Klingsmoos beim Spitzenreiter FC Affing beim 4:4-Unentschieden einen Zähler ab. Der FC Rennertshofen unterliegt hingegen beim starken Aufsteiger BSV Berg im Gau mit 1:2.
    Umkämpfte Partie: Patrick Krammer (rechts) und der SVK trotzten dem Spitzenreiter Affing einen Zähler ab.
    Umkämpfte Partie: Patrick Krammer (rechts) und der SVK trotzten dem Spitzenreiter Affing einen Zähler ab. Foto: Daniel Worsch

    SV Klingsmoos – FC Affing 4:4: Das Spiel begann ganz nach dem Geschmack der Gäste. Nachdem Maximilian Lipp in der Anfangsminute allein vor dem Kasten gerade noch gestoppt werden konnte, erzielte Torjäger Nino Kindermann die Affinger Führung (3.). Sein Schuss aus 16 Metern trudelte direkt neben den Pfosten zum 0:1 ins Klingsmooser Gehäuse. In der Folge bestimmten die Gäste klar das Geschehen und kamen zu weiteren Chancen. Eine davon nutzte Manuel Tutschka, der nach einem schnellen Konter auch noch Torhüter Hudler ausspielte und zum 0:2 einschieben konnte (27.).

