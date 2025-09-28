Kreisliga Ost: Tor-Spektakel im Donaumoos

SV Klingsmoos – FC Affing 4:4: Das Spiel begann ganz nach dem Geschmack der Gäste. Nachdem Maximilian Lipp in der Anfangsminute allein vor dem Kasten gerade noch gestoppt werden konnte, erzielte Torjäger Nino Kindermann die Affinger Führung (3.). Sein Schuss aus 16 Metern trudelte direkt neben den Pfosten zum 0:1 ins Klingsmooser Gehäuse. In der Folge bestimmten die Gäste klar das Geschehen und kamen zu weiteren Chancen. Eine davon nutzte Manuel Tutschka, der nach einem schnellen Konter auch noch Torhüter Hudler ausspielte und zum 0:2 einschieben konnte (27.).

