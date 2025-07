„Dritte“ der TeG Neuburg macht ihr Meisterstück

Die Herren III der TeG Neuburg feierten am Wochenende mit einem 7:2-Erfolg ihre Meisterschaft. Auf Platz zwei verbesserten sich die Herren 60 nach ihrem Sieg, während sich das Freizeit-Herren 60-Doppel-Team durch ein Unentschieden den Vizemeistertitel sicherte. Die Knaben und Junioren konnten dagegen nicht punkten.

Knaben 15, Südliga 5: TeG Neuburg II - VFB Pörnbach 0:6: Auch gegen Pörnbach gab es für die Knaben der TeG nichts zu holen. Bei ihrem letzten Saisonspiel müssen die Youngster zum Tabellennachbarn nach Geisenfeld. Dort haben sie die Chance, durch einen Sieg das Tabellenende zu verlassen.

Ergebnisse: Michael Gruber 1:6, 0:6; Lukas Huber 0:6, 2:6; Paul Dahms 3:6, 1:6; Lukas Stoll 1:6, 0:6; Gruber/Stoll 2:6, 3:6; Huber/Dahms 1:6, 4:6.

Junioren 18, Südliga 3-497: TeG Neuburg - TC Neustadt II 2:4: In den Einzeln holte lediglich Konstantin von der Grün (im Match-Tiebreak mit 10:7) den einzigen Punkt. Luca Schulz verlor sein Einzel dagegen ebenfalls im Match-Tiebreak mit 7:10. Den zweiten Punkt gewannen Konstantin von der Grün/Julian Rigler erneut in der „Verlängerung“ mit 13:11. Abschließend müssten die TeG‘ler nun daheim gegen den TC Eugenbach gewinnen, um sich den Vizetitel zu sichern.

Ergebnisse: Konstantin von der Grün 6:2, 3:6, 10:7; Julian Rigler 4:6, 4:6; Luca Schulz 6:4, 3:6, 8:10; Alexander Best 0:6, 0:6; von der Grün / Rigler 4:6, 6:2, 13:11; Schulz / Best 0:6, 1:6.

Herren, Südliga 4: SV Weichering II - TeG Neuburg III 2:7: Mit einem Kantersieg schlossen die Herren III die Saison als Meister ab. Ohne Verlustpunkte absolvierten die Neuburger um Mannschaftsführer Kevin Müller souverän ihre sechs Punktspiele. Zweimal 5:4 sowie 6:3, 7:2, 8:1 und 9:0 lauteten die Ergebnisse. Erfolgreichster Akteur war Florian Liepelt (5:0 in den Einzeln, 6:0 in den Doppeln). Es bleibt zu hoffen, dass die Meister in der kommenden Saison in der Südliga 3 ähnlich erfolgreich spielen.

Ergebnisse: Marcel Engel 5:7, 1:6; Johannes Braun 5:7, 3:6; Florian Liepelt 6:4, 7:6; Kevin Müller 6:1, 3:6, 10:6; Peter Wirth 6:3, 6:2; Markus Harsch 6:2, 6:1; Liepelt/Vladimir Gagula 7:6, 6:4; Braun/Elias Rogler 6:1, 6:1; Wirth/Harsch 7:6, 6:4.

Herren 60, Südliga 2: SV Karlskron - TeG Neuburg 1:8: Es geht aufwärts: Nach zwei Niederlagen in den ersten Punktspielen folgten jetzt zwei klare Siege für die Neuburger, die bis zum zweiten Tabellenplatz hochgeklettert sind. Am kommenden Wochenende können die „Olkdies“ mit einem Sieg die Saison als Vizemeister abschließen.

Ergebnisse: Alfred Riegg 3:6, 2:6; Ralf Kunkel 6:3, 6:3; Walter Nauderer 6:0, 6:0; Stefan Stöhr 6:1, 6:3; Joe Seefried 6:0, 6:0; Jürgen Hölzl 6:1, 6:0; Helmut Kumpfe/Nauderer 6:3, 3:6, 10:5; Riegg/Gerhard Engel 6:4, 5:7, 10:7; Stöhr / Hölzl 6:0, 6:0.

Freizeit-Herren 60-Doppel, Südliga 1: TeG Neuburg - SV Gablingen 2:2: Ein Unentschieden reichte den Herren 60 für einen sicheren und verdienten Vizemeistertitel. Meister wurde der TC Schrobenhausen mit 13:1 Punkten. Dieser spielte nur einmal unentschieden – und das gegen die TeG!

Ergebnisse: Helmut Kumpfe/Walter Nauderer 3:6, 6:2, 5:10; Franz Exler/Gerhard Engel 6:4, 6:1; Kumpfe/Nauderer 6:2, 6:3; Stefan Stöhr/Walter Rau 6:7, 1:6. (gh)