FC Ehekirchen meldet sich zurück und gewinnt 4:1 gegen den VfB Durach

Einen bärenstarken Auftritt der Heimmannschaft bekamen die etwa 300 Zuschauer am Sonntag in Ehekirchen gegen den Aufstiegskandidaten VfB Durach zu sehen. Den ersten Warnschuss gab jedoch der Gast ab. Aus 25 Metern testete Marco Faller den Ehekirchener Keeper, der den Ball zur Ecke klären konnte. In der 12. Minute wurde Leon Lauber steil geschickt. Der umkurvte seinen Gegenspieler und jagt den Ball zum 1:0 ins Kreuzeck. Nach gut einer Viertelstunde köpfte Manuel Methfessel nach einer Ecke über das Gehäuse von Neumaier.

In der 22. Minute presste Eduard Hardok den Gästekeeper an, gewann den Ball und schob zum 2:0 ein. Fünf Minuten später hob Rückkehrer Tobias Vollnhals den Ball über die Kette, wo Jakob Schmid den Ball schön mitnahm und zum 3:0 den Ball ins lange Eck schoss .Nach einer halben Stunde war wieder Schmid rechts durchgebrochen, seine flache Hereingabe schoss Chris Hollinger jedoch an die Latte. Beim nächsten Gästeangriff wurde Marco Faller steil geschickt, Neumaier konnte gerade noch retten und der Nachschuss konnte gerade noch von Jakob Schaller geklärt werden.

FC Ehekirchen gewinnt 4:1 gegen den VfB Durach

Gleich nach der Halbzeit kam der Knockout für die Gäste. Nach einem Ballverlust der Innenverteidiger der Gäste brauchte Christoph Hollinger in der 47. Minute aus 35 Metern nur noch zum 4:0 einschieben. In der 50. Minute köpfte Nico Ledl eine Ecke von Peter Füger knapp über das Tor. Danach versuchten die Gäste noch alles, um das Ergebnis besser zu gestalten, jedoch verteidigten die Ehekirchener alles ab oder fanden in Torwart Korbinian Neumaier ihren Meister. In der 77. Minute fanden die Gäste jedoch einmal mal ein Loch und Nikolas Leibbandt versenkte eine flache Hereingabe zum 1:4. Die letzte Chance der Ehekirchener hatte Louis Gschwender, der aus 16 Metern knapp über das Tor schoss. Jetzt heißt es für die Ehekirchener nächsten Freitagabend in Dachau nachzulegen.