Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis: „Ich sehe Daniel Schmölz sehr gerne spielen“

Wenn die beiden aktuellen Topteams der Deutschen Eishockey-Liga, ERC Ingolstadt und Eisbären Berlin, mit ihren zahlreichen deutschen Nationalspielern aufeinandertreffen, dann darf freilich auch der Bundestrainer nicht fehlen. Dementsprechend war Harold Kreis am Donnerstagabend in der Saturn-Arena zu Gast und somit Augenzeuge des 4:2-Erfolgs des amtierenden deutschen Meisters. Am Rande dieser Partie sprachen wir mit dem 65-jährigen Deutsch-Kanadier über den bevorstehenden Deutschland-Cup in Landshut (6. bis 10. November), bei dem sich aus dem ERCI-Kader Fabio Wagner, Leon Hüttl, Wojciech Stachowiak, Philipp Krauß und Daniel Schmölz berechtigte Hoffnungen auf eine Nominierung machen können.

