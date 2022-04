Larry Mitchell: „Es gab bei uns keine Trainer-Diskussion“

Plus Larry Mitchell, Sportdirektor des ERC Ingolstadt, zieht nach der Hauptrunde eine kritische Bilanz. Warum der 54-Jährige vom bisherigen Abschneiden enttäuscht ist und keine Ausreden gelten lässt. Zudem blickt er bereits auf die neue Saison.

Herr Mitchell, hat sich ERCI-Geschäftsführer Claus Liedy seit Sonntagabend eigentlich schon bei Ihnen bedankt?