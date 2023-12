0:4 gegen Berlin: Harmloser ERC Ingolstadt bezahlt Lehrgeld

Der ERC Ingolstadt muss sich im letzten Hauptrunden-Spiel des Jahres 2023 den Eisbären Berlin mit 0:4 geschlagen geben. In den vergangenen sieben Partien brachten die Panther insgesamt nur zehn Treffer zustande.

Der ERC Ingolstadt hat auch das dritte Aufeinandertreffen in dieser DEL-Saison mit den Eisbären Berlin verloren. Im letzten Punktspiel des Jahres 2023 mussten sich die Schützlinge von Headcoach Mark French nach einem vor allem schwachen zweiten Drittel mit 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) geschlagen geben. Die erste Begegnung 2024 steht am Dienstag (19.30 Uhr) in Schwenningen auf dem Programm.

Während Panther-Headcoach Mark French nicht nur den gleichen Kader, sondern auch dieselben Sturmformationen wie zwei Tage zuvor bei der unglücklichen 1:2-Niederlagen in Bremerhaven auf das Eis schickte, feierten auf Berliner Seite zwei letztjährige Ingolstädter Vizemeister ein Wiedersehen an ehemaliger Wirkungsstätte: Jonas Stettmer und Ty Ronning. Hatte der junge Goalie bereits beim ersten Duell in der Saturn-Arena am 5. November beim 4:1-Sieg das Eisbären-Gehäuse gehütet, musste Ronning seinerzeit aufgrund einer Verletzung passen. Diesmal war der flinke Angreifer allerdings dabei.

Ingolstadt lässt im ersten Drittel nur drei gegnerische Schüsse zu

Aus Sicht der Hausherren verlief der erste Abschnitt so, wie bereits die vergangenen sechs DEL-Partien in Sachen Toreschießen (10:9) abgelaufen waren. Defensiv zeigten die Panther gegen die mit Abstand torhungrigste Mannschaft der DEL erneut eine konzentrierte, bärenstarke Leistung und ließen kaum etwas Gefährliches auf den Kasten von Michael Garteig zu (lediglich drei Schüsse). In der Offensive taten sie sich hingegen überaus schwer, hochkarätige Möglichkeiten zu kreieren. Und wenn sich diese dann doch einmal boten, ging das French-Team damit zu fahrlässig um. Die besten Gelegenheiten für Ingolstadt hatten noch Mirko Höfflin (2./9.), Philipp Krauß (9.) und Wojciech Stachowiak (12.) zu verzeichnen. Allerdings ließ sich Stettmer nicht überwinden. Auch während der einzigen Powerplay-Situation in den ersten 20 Minuten sprang für den ERCI bis auf eine „Halbchance“ von Travis St. Denis (17.) nichts heraus.

Warum die Eisbären Berlin in der Saison 2023/24 mit denen aus der zurückliegenden Spielzeit nicht mehr zu vergleichen sind, wurde dann im Mitteldrittel deutlich. Bereits nach 70 Sekunden nutzten die Gäste den bis dahin einzigen echten Fehler der Panther gnadenlos aus. Bei einem schnellen Gegenangriff ließ Mat Bodie Nationalspieler Leo Pföderl etwas zu viel Platz, wofür sich Letzterer prompt mit dem Führungstreffer bedankte (22.). Doch damit nicht genug. Nach einem gewonnenen Bully in der Ingolstädter Zone landete die Hartgummischeibe über Umwege ausgerechnet bei Ronning, der vor Garteig eiskalt blieb und zum 0:2 traf (26.).

Reichlich Diskussionen beim dritten Berliner Treffer

Keine guten Vorzeichen für die Oberbayern, die nach wie vor jegliche Kreativität gerade bei Fünf-gegen-Fünf vermissen ließen und bis auf einen Abschluss von Maury Edwards (32.) sowie einen Schuss von Brandon Kozun im Powerplay (36.) kaum etwas Erwähnenswertes zustande brachten. Und wenn es schon offensiv nicht läuft, kommt oftmals auch noch Pech hinzu. Eisbären-Verteidiger Ben Finkelstein hatte in der 38. Minute das Auge für seinen Mitspieler Zach Boychuck, der freistehend vor Garteig auf 0:3 stellte. Allerdings sorgte dieser Treffer für reichlich Diskussionen, da sich der Torschütze unmittelbar zuvor mit einem Stockschlag von unten gegen Panther-Kapitän Fabio Wagner, der plötzlich ohne seinen Schläger dastand, einen Vorteil verschafft hatte.

Auch im Schlussdurchgang ließen die Hausherren in Sachen Offensivspiel jegliche Kreativität und Durchschlagskraft vermissen. Das Resultat: Berlins Jonas Stettmer hatte keine großen Probleme, in der mit 4815 ausverkauften Saturn-Arena seinen ersten DEL-Shutout unter Dach und Fach zu bringen. Endgültig den Deckel drauf machte schließlich Kai Wissmann mit seinem Treffer ins mittlerweile verwaiste Ingolstädter Gehäuse zum 0:4-Endstand (58.).

„Dass wir die Problematik mit dem Toreschießen in den Griff bekommen, liegt an uns Trainern. Wir müssen den Jungs Lösungen an die Hand geben und entsprechende Änderungen vornehmen, damit das Ganze möglichst schnell wieder besser wird“, resümierte ERCI-Coach Mark French nach der Partie.

ERC Ingolstadt: Garteig – Edwards, Wagner; Hüttl, Bodie; Zitterbart, Maginot; Jobke – Simpson, Stachowiak, Bertrand; Kozun, Pietta, St. Denis; Nijenhuis, Virta, Dunham; Höfflin, Rowe, Krauß. – Tore: 0:1 Pföderl (22.), 0:2 Ronning (26.), 0:3 Boychuk (38.), 0:4 Wissmann (58./EN). – Zuschauer: 4815 (ausverkauft).