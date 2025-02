3:2 gegen Straubing: ERC Ingolstadt steht als Hauptrundensieger fest

Der ERC Ingolstadt steht als Hauptrundensieger der Deutschen Eishockey-Liga fest. Die Panther besiegten in einem intensiven Derby die Straubing Tigers mit 3:2 (1:1; 1:1; 1:0) und sind bei noch drei ausstehenden Spielen nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

Die Panther, bei denen diesmal Devin Williams im Tor stand, mussten krankheitsbedingt auf Kenny Agostino verzichten. Für ihn rückte Charles Bertrand ins Team. Auch Leon Hüttl, der das 3:1 gegen die Eisbären Berlin krank verpasst hatte, war wieder mit dabei. Die Ingolstädter erwischten einen denkbar schlechten Start in die Partie, lagen bereits nach 45 Sekunden in Rückstand. Philip Samuelsson chippte den Puck Richtung Tor, JC Lipon fälschte entscheidend zum 0:1 ab (1.). Dies hatte freilich noch nichts zu bedeuten. Der ERC hatte auch in den vergangenen drei Heimspielen zurückgelegen und jeweils noch gewonnen. Mit einer schnellen Antwort tat sich der Tabellenführer aber schwer. Die Niederbayern, die noch um den sechsten Platz kämpfen, verteidigten gut und ließen wenig zu. Noah Dunham prüfte Goalie Zane McIntyre (8.), ansonsten waren auch zwei Powerplays nicht von Erfolg gekrönt. Im zweiten kamen die Panther zu Abschlüssen, doch Riley Sheen verfehlte das Ziel (16.). Schließlich führte ein Patzer McIntyres zum Ausgleich, der einen harmlosen Versuch von Bertrand zum 1:1 passieren ließ (17.). Auf der Gegenseite war Williams kaum gefordert. Adrian Klein kam zu einem Abschluss, verzog aber deutlich (9.). Das Spiel beendet war da schon für Daniel Schmölz, der nach einem Handgemenge nicht mehr aufs Eis zurückkehrte.

Pietta bringt den ERC Ingolstadt in Führung

Der ERC drückte zu Beginn des zweiten Abschnitts auf die Führung. Wojciech Stachowiak vergab, Bertrand schoss am Pfosten vorbei (25.). Das Tor gelang kurz danach. Leon Hüttl bediente mit einem Flachpass Daniel Pietta, der die Scheibe gekonnt zum 2:1 ins Tor lenkte (27.). Wayne Simpson hatte den nächsten Treffer auf dem Schläger, traf aber das Gestänge (28.). Auf der Gegenseite war der ERC mit dem Glück im Bunde. Williams hielt einen Schuss von Michael Clarke, ließ den Puck dann durch die Beine rutschen. Danjo Leonhardt schaltete am schnellsten und brachte ihn im Tor unter, doch die Schiedsrichter hatten bereits abgepfiffen (28.). An der Entscheidung, den Treffer nicht zu geben, änderte auch ein Videobeweis nichts. Straubing blieb gefährlich und nutzte ein Powerplay zum 2:2 (32.). Michael Connolly bediente mit einem Querpass Tim Fleischer, der Williams überwand. Myles Powell hätte die Panther in Überzahl wieder in Front bringen können, doch McIntyre stand im Weg (35.).

Stachowiak erzielt das 3:2 für die Panther

Im Schlussabschnitt vergaben Travis St. Denis (46.) für Straubing und Pietta für den ERC Möglichkeiten (46.). Leonhardt hatte im Anschluss die Chance, die Tigers in Führung zu bringen, scheiterte aber an Williams (47.). Die Panther schalteten schnell um. Noah Dunham spielte Stachowiak frei, der zum 3:2 einschob (47.). Der Stürmer traf damit erstmals nach 14 Spielen ohne Torerfolg wieder. Der Hauptrundensieg war nah, doch die Niederbayern wehrten sich. Williams musste eingreifen, nachdem Samuelsson abgezogen hatte (54.). Der Goalie verhinderte mit einer Parade erneut den Ausgleich, als Lipon nach einem weiten Pass allein vor ihm aufgetaucht war (58.). Straubing zog zwei Minuten vor Schluss den Torhüter, kam jedoch zu keinem Treffer mehr.

ERC Ingolstadt gastiert am Sonntag in Frankfurt

Damit gewannen die Panther alle vier Saisonspiele gegen die Niederbayern. Weiter geht es für den ERC Ingolstadt am Sonntag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei den Löwen Frankfurt, ehe zum Abschluss der Hauptrunde noch zwei Heimspiele anstehen. Zunächst am Dienstag (19.30 Uhr) gegen Red Bull München, dann am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Schwenninger Wild Wings.

ERC Ingolstadt Williams - Ellis, Breton; Hüttl, Bodie; Wagner, Preto; Korus - Girduckis, Pietta, Keating; Dunham, Henriquez, J. Krauß; Schmölz, Stachowiak, Sheen; Simpson, Powell, Bertrand - Zuschauer 4815 (ausverkauft) - Tore 0:1 Lipon (1.), 1:1 Bertrand (17.), 2:1 Pietta (27.), 2:2 Fleischer (32./PP), 3:2 Stachowiak (47.).