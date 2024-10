6:3 in Schwenningen: ERC Ingolstadt dreht erneut im Schlussdrittel mächtig auf

Aufgrund eines erneut überragenden Schlussdrittels hat der ERC Ingolstadt am Dienstag seine Auswärtspartie bei den Schwenninger Wild Wings mit 6:3 (1:1, 0:1, 5:1) gewonnen und damit die Tabellenführung verteidigt.

Vom Eröffnungsbully weg waren die Panther das dominante Team, das sich immer wieder erstklassige Chancen erspielte. Einzig der überragende Joacim Eriksson im Kasten der Hausherren verhinderte zunächst mit spektakulären Paraden einen oder gar mehrere Einschläge. Den Führungstreffer erzielten dann auf der Gegenseite die Wild Wings: Nach einer Strafe gegen Wojciech Stachowiak versenkte Kyle Platzer ein starkes Zuspiel des Ex-Ingolstädters Ben Marshall zum 1:0 (13.). Erst 78 Sekunden vor der ersten Pause konnten dann auch die Gäste endlich jubeln. Ebenfalls im Powerplay traf Daniel Schmölz zum hochverdienten 1:1 (19.).

Nachdem Tyler Spink die Gastgeber im Mittelabschnitt erneut in Front geschossen hatte (28./unmittelbar zuvor hatte Enrico Henriquez nur den Pfosten getroffen), folgte - wie schon am Sonntag in Iserlohn - erneut ein furioser Schlussdurchgang des ERC Ingolstadt mit fünf Treffern! Leon Hüttl (41.), Alex Breton (48.), Philipp Krauß (48.), Enrico Henriquez (49.) und abermals Daniel Schmölz bei „Fünf-gegen-Drei“ (56.) schossen eine deutliche 6:2-Führung heraus, ehe kurz vor dem Ende Matt Puempel ebenfalls in doppelter Überzahl den Endstand herstellte (60.). (AZ)

ERC Ingolstadt: Garteig – Bodie, Hüttl; Breton, Ellis; Ruopp, Wagner – Keating, Pietta, Ph. Krauß; Agostino, Powell, Sheen; Schmölz, Stachowiak, Simpson; J. Krauß, Henriquez, Dunham. – Tore: 1:0 Platzer (13./PP), 1:1 Schmölz (19./PP), 2:1 Tyler Spink (28.), 2:2 Hüttl (41.), 2:3 Breton (48.), 2:4 Ph. Krauß (48.), 2:5 Henriquez (49.), 2:6 Schmölz (56./PP2), 3:6 Puempel (60./PP2) – Zuschauer: 3834.