Christian Heljanko (ERC Ingolstadt): Der neue Panther-Goalie im Interview

Sein erster offizieller Arbeitstag als Angestellter des ERC Ingolstadt war am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr beendet. Rund 45 Minuten trainierte Christian Heljanko mit seinen neuen Teamkollegen. Ob der 27-jährige finnische Goalie, der vom schwedischen Erstligisten Linköping HC aufgrund der unsicheren Verletzungssituation von Michael Garteig verpflichtet wurde, bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Eisbären Berlin zwischen den Pfosten des Panther-Gehäuses stehen wird, ist allerdings offen. „Diese Entscheidung werden wir erst am Spieltag treffen“, sagt Torwart-Trainer Ilpo Kauhanen, der sich mit der Verpflichtung seines Landsmanns hochzufrieden zeigt. „Ich kenne Christian noch aus meiner Zeit in Finnland. Vor etlichen Jahren wollten wir ihn zu meinem damaligen Verein KalPa holen - was aber leider nicht geklappt hat“, so Kauhanen und ergänzt: „Mit Christian konnten wir definitiv den besten Goalie, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt war, für uns gewinnen.“ Über etwaige Stärken oder Schwächen des finnischen Nationaltorhüters wollte sich Kauhanen indes - mit einem schelmischen Grinsen - nicht wirklich äußern: „Das sollen die gegnerischen Vereine selbst scouten.“

