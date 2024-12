Der ERC Ingolstadt ist „Halbzeit-Meister“: Warum die Panther Tabellenführer sind

Die Hälfte der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga ist absolviert. Nach 26 Spielen kann nicht mehr von Glück oder Zufall gesprochen werden. Und der ERC Ingolstadt ist mit 58 Punkten Tabellenführer. Einzig die Eisbären Berlin und Bremerhaven können punktetechnisch einigermaßen mithalten. Am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es für die Panther mit dem Auswärtsspiel in Wolfsburg weiter. Der zuletzt krank fehlende Daniel Pietta ist wieder mit dabei. Aber warum sind die Ingolstädter, die in der vorigen Saison lediglich Neunter wurden, in dieser Saison so stark?

