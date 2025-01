Der Tabellenführer patzt: ERC Ingolstadt unterliegt Köln mit 1:4

Der ERC Ingolstadt musste sich nach sieben Siegen hintereinander wieder geschlagen geben. Die Panther verloren gegen die Kölner Haie mit 1:4 (1:1; 0:2; 0:1 ). Damit unterlag der Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga erstmals nach 13 Heimspielen in Folge, in denen zumindest ein Punkt gelang, wieder nach 60 Minuten.

Vor Spielbeginn gab es eine Schweigeminute für den am Mittwoch verstorbenen Tobias Eder. Die Partie nahm im Anschluss direkt Fahrt auf. Gerade einmal 20 Sekunden waren gespielt, als es hinter ERC-Goalie Devin Williams einschlug. Justin Schütz scheiterte zwar zunächst am Torhüter, traf aber im zweiten Versuch zum 0:1 (1.). Die Ingolstädter, bei denen Goalie Christian Heljanko (krank) weiter auf sein Debüt warten muss, suchten nach einer schnellen Antwort. Köln erhielt eine Bankstrafe, in der Überzahl lag der Ausgleich mehrfach in der Luft. Allein Riley Sheen kam zu drei guten Abschlüssen (3.). Auch Charles Bertrand prüfte Haie-Schlussmann Tobias Ancicka (4.). Die Panther blieben auch in Gleichzahl am Drücker und wurden für ihre Forechecking belohnt. Köln verlor den Puck hinter dem eigenen Tor, Myles Powell bediente Wayne Simpson, der zum 1:1 vollendete (5.). Der Tabellenführer war die bessere Mannschaft, ließ die Scheibe gut laufen und kombinierte sich zur nächsten Chance, die Simpson vergab (8.). Auch Daniel Schmölz (11.) und Powell (14.) hatten den Führungstreffer auf dem Schläger. Der ERC schoss im ersten Drittel häufiger auf das Tor (15:8), doch auch die Rheinländer hätten erneut treffen können. Gregor McLeod verfehlte zunächst knapp (11.), scheiterte dann in Überzahl am reaktionsschnellen Williams (13.). Den Haien war es im zweiten Teil des ersten Drittels gelungen, die Partie ausgeglichen zu gestalten.

ERC Ingolstadt nutzt Chancen nicht

Dies sollte sich im Mittelabschnitt zunächst wieder ändern. Die Panther kamen stürmisch aus der Kabine und erspielten sich einige Chancen. Immer wieder war Ancicka Endstation. Der Torhüter parierte zunächst Schüsse von Kenny Agostino (22.) und Fabio Wagner (23.). Dann war er zur Stelle, als Breton mit einem Pass in die Mitte Morgan Ellis freigespielt hatte. Doch der Verteidiger vergab aus kurzer Distanz (26.). Auch Daniel Schmölz bot sich eine große Gelegenheit, seine Mannschaft in Führung zu schießen. Der Stürmer war nach einem Konter auf und davon, erneut war Ancicka nicht zu überwinden (26.). Köln fand offensiv bis dahin nicht statt, riss die Partie aber nach und nach an sich und agierte effektiver als der Gastgeber. Brady Austin versuchte es aus spitzem Winkel (27.), Williams parierte gegen Schütz (28.). Wenig später musste der Panther-Goalie den Puck aus dem Netz holen. Nach einem Puckverlust von Schmölz im Aufbau zog Otso Rantakari ab und traf unter die Latte zum 1:2 (32.). Ingolstadt erlaubte sich in dieser Phase viele Ungenauigkeiten. Frederik Storm verpasste noch den nächsten Gästetreffer (32.), dann schlugen die Haie zu. Rantakari zog ab, der Schuss hätte das Gehäuse verfehlt, traf aber McLeod. Der Stürmer schaltete schnell und beförderte die Scheibe am verdutzten Williams vorbei über die Linie (35.). Durch ihre Leistungssteigerung und nachlassende Panther ging die Kölner Führung zu diesem Zeitpunkt in Ordnung.

Kölner Haie gewinnen beim ERC Ingolstadt

Ingolstadt bäumte sich im Schlussabschnitt noch einmal auf, Wojciech Stachowiaks Abschluss war eine sichere Beute für Ancicka (43.). Auch Simpsons Versuch war nicht von Erfolg gekrönt (44.), ein Schuss von Wagner rauschte am Pfosten vorbei (49.). Auf der Gegenseite hielt Williams sein Team im Spiel, als er gegen Kevin Niedenz zur Stelle war (52.). Ansonsten standen die Haie sicher, verteidigten geschickt und ließen kaum etwas zu. Williams verließ bereits 3:30 Minuten vor Schluss zugunsten eines sechsten Feldspielers sein Tor. Doch Sheen musste auf die Strafbank, womit die Schlussoffensive gestoppt war (58.). Schütz erhöhte durch ein technisches Tor - Leon Hüttl hatte ihn nur regelwidrig allein vor dem leeren Tor stoppen können - noch auf 1:4 und machte den Auswärtssieg der Haie perfekt (59.).

Für den ERC Ingolstadt steht vor der Länderspielpause noch eine Partie an. Am Sonntag (14 Uhr) gastieren die Panther im Spitzenspiel in Bremerhaven.

ERC Ingolstadt Williams - Hüttl, Bodie; Wagner, Ruopp; Ellis, Breton - P. Krauß, Pietta, Keating; Dunham, Bertrand, J. Krauß; Schmölz, Stachowiak, Sheen; Simpson, Powell, Agostino - Zuschauer 4477 - Tore 0:1 Schütz (1.), 1:1 Simpson (5.), 1:2 Rantakari (28.), 1:3 McLeod (35.), 1:4 Schütz (59./PP).