ERC Ingolstadt: Wenn der Trainer zum „Rookie“ wird

Während Ingolstadts Headcoach Mark French auf dem Oktoberfest seine Premiere feiert, ist Mirko Höfflin diesbezüglich bereits ein „alter Hase". Am Freitag gegen Schwenningen feiert der Stürmer ein Jubiläum.

Mark French hat während seiner langen Eishockey-Karriere bislang schon eine ganze Menge erlebt – sei es sportlich, aber auch privat. Am vergangenen Montag machte der Kanadier jedoch eine ganz neue Erfahrung, die ihm im vergangenen Jahr noch verwehrt geblieben war: der Besuch des Münchner Oktoberfests!

Während sich gleichzeitig seine Spieler entweder in den dortigen Bierzelten oder auch bei diversen Fahrgeschäften amüsierten, gönnte sich French einige unterhaltsame Stunden auf der „Wiesn“ gemeinsam mit seiner Frau. „Es war einfach unglaublich und grandios, das Ganze einmal zu sehen“, schwärmte der Panther-Cheftrainer, der sich – wie es sich für einen Oktoberfest-Besuch eben gehört – auch ein bayerisches Bier (French: „Es ist auf alle Fälle besser als das, welches ich von daheim gewohnt bin.“) schmecken ließ. „Nachdem ich das jetzt auch einmal erlebt habe, kann ich einen Haken an meine Liste von Dingen, die man unbedingt einmal getan haben sollte, machen“, grinste French.