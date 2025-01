ERC-Verteidiger Leon Hüttl: „Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen“

Irgendwie hatte man am späten Montagabend den Eindruck, als könnten die Anhänger des ERC Ingolstadt von ihrer Mannschaft gar nicht genug bekommen. Die Schlusssirene der Partie gegen die Adler Mannheim (6:2) war bereits längst ertönt, als die Panther-Profis in Badeschlappen, T-Shirt und kurzer Hose auf der Eisfläche direkt vor der Fankurve standen und über das ganze Gesicht strahlten. Während sich Verteidiger Alex Breton sogar zu einem kurzen Solo-Tänzchen hinreißen ließ, stimmten seine Teamkollegen immer wieder in das Klatschkonzert der Anhängerschaft ein und zelebrierten schließlich gemeinsam die x-te Welle an diesem erfolgreichen Tag.

