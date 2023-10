ERC Ingolstadt

vor 26 Min.

Ingolstadts Daniel Pietta: „Allein mit Reden gewinnen wir keine Spiele“

Plus Daniel Pietta ist mit dem bisherigen Saisonverlauf des ERC Ingolstadt alles andere als zufrieden. Vor dem Derby am Freitag in Augsburg spricht der 36-jährige Angreifer über die Gründe für die geringe Punktausbeute und was künftig (wieder) besser werden muss.

Von Dirk Sing

Daniel Pietta, welche Zwischennote würden Sie denn dem ERC Ingolstadt nach den ersten elf Saisonpartien in der DEL geben?

Pietta: Puh, das ist immer schwierig. (Überlegt) Ergebnistechnisch sicherlich eine Vier minus oder sogar Fünf!

