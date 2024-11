Ingolstadts Nationalstürmer Wojciech Stachowiak hofft auf Trendwende im Derby

Hätte es am Donnerstagabend ein Synonym oder Paradebeispiel für den Spielverlauf der DEL-Partie des ERC Ingolstadt gegen die Löwen Frankfurt gebraucht, wäre man an Wojciech Stachowiak mit Sicherheit nicht vorbeigekommen. Der deutsche Nationalstürmer mühte sich - ebenso wie seine Teamkollegen - nach Kräften. Doch selbst bei drei Alleingängen brachte „WoJo“, wie er von seinen Teamkollegen und Trainern gerufen wird - die Scheibe am gegnerischen Schlussmann Jussi Olkinuora nicht vorbei. Da passte es dann irgendwie auch ins Bild, dass die Hessen in der Verlängerung, in der sich zuvor die heimischen Panther nahezu zwei Minuten lang bei „Vier-gegen-Drei“ (erfolglos) versuchen durften, ausgerechnet Verteidiger Reid McNeill mit einem „Tipp in“ den 3:2-Siegtreffer erzielte.

