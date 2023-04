Justin Feser und Frederik Storm: Das große gemeinsame Abschieds-Interview

Plus Drei Jahre lang stürmten Justin Feser und Frederik Storm für den ERC Ingolstadt. Dabei bildeten sie nicht nur ein kongeniales Duo, das sich blind verstand. Sie wurden auch echte Freunde. Künftig werden sie nun gegeneinander spielen.

Rund 4000 Anhänger feierten am Samstagnachmittag auf dem Rathausplatz den deutschen Vizemeister ERC Ingolstadt. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten wurden unter anderem auch zwei Akteure verabschiedet, welche die Panther zweifelsohne gerne in ihren Reihen behalten hätten: Justin Feser (nach Wolfsburg) und Frederik Storm (nach Köln), die drei Jahre lang ein kongeniales Duo bildeten. Im großen NR-Abschied-Interview ziehen die beiden Angreifer ausführlich Bilanz.

Herr Storm, Herr Feser, Ihre deutschen Mannschaftskollegen sind nach der verlorenen Finalserie großteils für einen Kurztrip nach Mallorca geflogen. Was war Ihre Strategie zur Trauerbewältigung?