Keine Punkte für den Tabellenführer: ERC Ingolstadt verliert in Wolfsburg

Der ERC Ingolstadt hat in der Deutschen Eishockey-Liga erstmals nach 13 Spielen in Folge nicht gepunktet. Der Tabellenführer musste sich nach einem verschlafenen Start bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:6 (1:3; 1:0; 1:3) geschlagen geben.

Bei den Panthern erhielt Mat Bodie eine Pause. Daniel Pietta, der beim 5:1 gegen Iserlohn krank fehlte, war wieder mit dabei. Michael Garteig kehrte ins Tor zurück. Für den Torhüter hätte die Partie kaum schlechter beginnen können. Bereits in den ersten zehn Minuten musste er dreimal hinter sich greifen. Zunächst schlug nach 60 Sekunden ein Schlagschuss von der blauen Linie von Julian Melchiori hinter ihm ein (1.). Auf den frühen Rückstand fanden die Ingolstädter noch eine schnelle Antwort. Daniel Schmölz zog ab, Wojciech Stachowiak fälschte im Slot zum 1:1 ab (4.). Doch Wolfsburg, das die vergangenen fünf Heimspiele gegen den ERC ohne Punktverlust gewonnen hatte, war in der Anfangsphase das giftigere Team. Myles Powell verlor hinter dem eigenen Tor die Scheibe. Luis Schinko war zur Stelle und traf zum 2:1 (7.). Drei Minuten später lag der Puck erneut im Tor. Ryan O´Connor zielte aus spitzem Winkel aufs kurze Eck und überraschte Garteig. Schon stand es 3:1 (10.). Erst danach zeigten die Panther mehr Gegenwehr und wurden stärker. Kenny Agostino scheiterte aus kurzer Distanz an Grizzlys-Torhüter Hannibal Weitzmann (13.). Auch Stachowiak bot sich eine Möglichkeit, die er nicht nutzte (15.). Auf der Gegenseite verpasste es Andy Miele, nachzulegen (19.).

ERC Ingolstadt verkürzt

Der ERC kam gut aus der Kabine. Noah Dunham hätte verkürzen können, doch Weitzmann war zur Stelle (23.). Kurz danach kamen die Panther aber heran. Riley Sheen brachte den Puck vors Tor. Über Stachowiak und die den Schlittschuh von Ryan Button ging er über die Linie - 3:2 (25.). Die Partie war insgesamt hart geführt, Nickligkeiten auf beiden Seiten prägten das Geschehen. Etwa, als es nach einem harten Check von Darren Archibald an Fabio Wagner zu einem Kampf zwischen dem Wolfsburger und Myles Powell kam (30.). Sportlich traf Matt White den Außenpfosten (32.), Garteig parierte Schüsse von Schinko (32.) und John Ramage (35.). Für Ingolstadt boten sich Stachowiak zwei aussichtsreiche Abschlüsse (34., 37.). Die beste Möglichkeit hatten aber die Grizzlys. Kurz vor Drittelende war Miele durch, umkurvte Garteig und traf den Pfosten (40.).

ERC Ingolstadt kassiert Doppelschlag

Im Schlussabschnitt verfehlte White das ERC-Gehäuse zunächst knapp (41.). Der ERC blieb ebenso gefährlich und glich aus. Pietta legte ab auf Alex Breton, der den 3:3-Ausgleich markierte (48.). Nachdem der Verteidiger eine weitere Chance vergeben hatte (49.), legte Wolfsburg wieder vor. Garteig konnte zunächst gegen Archibald parieren, White versenkte den Nachschuss zum 4:3 (51.). Miele legte kurz danach das 5:3 nach (53.). Die Grizzlys hatten das Momentum. Phil Varone hätte nachlegen können, Garteig hielt sein Team im Spiel (56.). ERC-Trainer Mark French zog vier Minuten vor Schluss den Torhüter. Chancen waren vorhanden, doch ein Treffer sollte nicht mehr gelingen. Stattdessen traf O´Connor zum 6:3-Endstand ins leere Tor (60.).

Weiter geht es für den ERC Ingolstadt bereits am Freitag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings.

ERC Ingolstadt Garteig - Preto, Wagner; Ruopp, Hüttl; Breton, Ellis; Hübner - P. Krauß, Pietta, Keating; Dunham, Bertrand, J. Krauß; Agostino, Powell, Simpson; Sheen, Stachowiak, Schmölz - Zuschauer 2517 - Tore 1:0 Melchiori (1.), 1:1 Stachowiak (4.), 2:1 Schinko (7.), 3:1 O´Connor (10.), 3:2 Stachowiak (25.), 3:3 Breton (48.), 4:3 White (51.), 5:3 Miele (53.), 6:3 O´Connor (60./EN).