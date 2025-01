Für den ERC Ingolstadt steht am Freitag (19.30 Uhr) mit dem Derby gegen die Augsburger Panther das dritte Spiel in Folge gegen ein Kellerkind der Deutschen Eishockey-Liga an. Bisher lies die Ausbeute zu Wünschen übrig. In Düsseldorf mussten sich die Panther mit 1:4 geschlagen geben, in Iserlohn gewannen sie mit 5:4 nach Verlängerung und holten immerhin zwei Zähler.

