Nach starkem Schlussdrittel: ERC Ingolstadt besiegt Schwenningen

Der ERC Ingolstadt hat seine Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga gefestigt. Die Panther besiegten in einer über weite Strecken zerfahrenen Partie die Schwenninger Wild Wing mit 5:3 (2:2; 0:0; 3:1). Erst im Schlussdrittel sorgte der Gastgeber mit drei Toren für klare Verhältnisse.

Die Panther, die auf den angeschlagenen Mat Bodie und den erkrankten Riley Sheen verzichten mussten, kamen nicht richtig in die Partie. Der erste gefährliche Abschluss gehörte den Gästen, als Michael Garteig gegen Zach Senyshyn parierte (6.). Dennoch ging der ERC nach einer starken Einzelaktion in Führung. Myles Powell umspielte einen Verteidiger und traf mit der Rückhand durch die Beine von Schwenningens Torhüter Michael Bitzer zum 1:0 (7.). In der Verteidigung leisteten sich die Panther jedoch Unkonzentriertheiten. Philip Feist war durch, Garteig parierte mit dem Schoner (8.). Nach einem Puckverlust von Daniel Schmölz in der eigenen Zone war der Ingolstädter Torhüter erneut zur Stelle, als Tyson Spink allein vor ihm aufgetaucht war (10.). Auch die Gäste offenbarten Lücken, die zunächst Daniel Pietta nicht nutzen konnte, als er an Bitzer scheiterte (11.).

ERC Ingolstadt geht in Führung

Besser machte es Charles Bertrand nach einem langen Pass von Alex Breton. Der Franzose ließ sich den Freiraum nicht nehmen und schlenzte die Scheibe über die Fanghand von Bitzer hinweg zum 2:0 in die Maschen (14.). Das Momentum hielt nur kurz, die Wild Wings verkürzten direkt. Garteig ließ einen Schuss nach vorne prallen, Alexander Karachun staubte ab (15.). Und für die Gäste kam es noch besser. In Überzahl kam Phil Hungerecker im Slot an die Scheibe und brachte sie im zweiten Versuch zum 2:2 im Tor unter (20.). Der Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt verdient.

Im zweiten Abschnitt hatten die Panther mehr Puckbesitz, schafften es aber nicht, die Schwenninger Defensive zu knacken. Chancen gab es für beide Teams kaum, gefährlicher waren die Gäste. Sie schalteten schnell um, Sebastian Uvira war durch. Der Stürmer umkurvte Garteig, schoss aber an die Latte (28.). Der Ingolstädter Goalie musste später auch eingreifen, als Senyshyn nach einem Konter zum Abschluss kam (32.). Die Möglichkeiten der Panther stellten Bitzer vor keine allzu große Herausforderung. Der Torhüter musste etwa nach Schüssen von Noah Dunham (30.) und Wayne Simpson (31.) eingreifen. Die Panther leisteten sich insgesamt zu viele Ungenauigkeiten im Aufbauspiel, was zahlreiche Icings zur Folge hatte.

Torhüterwechsel beim ERC Ingolstadt

Der ERC nahm zu Beginn des Schlussabschnitts einen Torhüterwechsel vor. Für Garteig, der nach einem Zusammenprall in der 33. Minute mit Jordan Murray zu Boden gegangen war, konnte nicht weiterspielen und wurde von Devin Williams ersetzt. Der Torhüter fügte sich mit einem starken Reflex ein, als er gegen Hungerecker einen Rückstand verhinderte (43.). Im direkten Gegenzug gingen die Panther selbst in Führung. Johannes Krauß wurde stark von Morgan Ellis in Szene gesetzt und ließ sich die Chance zum 3:2 nicht nehmen (43.). Williams verhinderte gegen Tylor Spink den erneuten Ausgleich (50.). Dem ERC bot sich dann die Möglichkeit, in doppelter Überzahl alles klar zu machen (53.). Als die Gäste wieder zu viert waren, traf schließlich Kenny Agostino zum 4:2 (55.). Die Panther machten weiter und legten wenig später durch Austen Keating das 5:2 nach (56.). Senyshyn brachte die Gäste in Überzahl noch einmal auf 5:3 heran (59.). Aber der ERC brachte die Führung ins Ziel.

ERC Ingolstadt spielt am Sonntag in Berlin

Am Sonntag (14 Uhr) geht es für den ERC Ingolstadt mit dem Spitzenspiel bei den Eisbären Berlin, die am Freitag Frankfurt mit 2:3 unterlagen, weiter.

ERC Ingolstadt Garteig - Ellis, Breton; Hüttl, Ruopp; Wagner, Rosa-Preto - Simpson, Powell, Agostino; Dunham, Girduckis, J. Krauß; P. Krauß, Pietta, Keating; Bertrand, Stachowiak, Schmölz - Zuschauer 4155 - Tore 1:0 Powell (7.), 2:0 Bertrand (14.), 2:1 Karachun (15.), 2:2 Hungerecker (20./PP), 3:2 J. Krauß (43.), 4:2 Agostino (55./PP), 5:2 Keating (56.), 5:3 Senyshyn (59./PP).