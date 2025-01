Nach Tod von Tobias Eder: Auch beim ERC Ingolstadt sitzt der Schock tief

Der Schock war Fabio Wagner auch am Donnerstagvormittag nach dem Training immer noch ins Gesicht geschrieben. Der Kapitän des ERC Ingolstadt rang sichtlich nach Worten, als er über seinen tags zuvor an den Folgen einer Krebserkrankung verstorbenen Nationalmannschafts-Kollegen Tobias Eder von den Eisbären Berlin sprach. „Ehrlich gesagt fehlen mir auch heute noch die Worte“, so Wagner mit leiser Stimme. Der 29-Jährige kannte sowohl Tobias Eder als auch dessen Bruder Andreas (München) schon seit geraumer Zeit. Seit der Saison 2020/21 waren Wagner und Tobias Eder auch Teamkollegen bei der DEB-Auswahl, mit der sie schließlich gemeinsam die Weltmeisterschaft 2024 in Ostrava bestritten.

