Niederlage im Spitzenspiel: ERC Ingolstadt verliert in Mannheim mit 3:4

Der ERC Ingolstadt hat die erste Partie nach der Länderspielpause bei den Adler Mannheim mit 3:4 (1:0; 1:2; 1:2) verloren. Daniel Pietta glich in einem sehr physisch und emotional geführtem Spiel zweimal für den Spitzenreiter aus. Am Ende reichte es gegen den Tabellendritten aber nicht zu Punkten.

Der erste Abschluss gehörte dem Gastgeber. Panther-Goalie Devin Williams parierte einen Schuss von Kristian Reichel mit der Schulter. Insgesamt hatten aber die Ingolstädter zu Beginn mehr vom Spiel und gingen folgerichtig in Führung. Myles Powell schaltete am schnellsten und bugsierte den Puck zum 0:1 über die Linie (6.). Das Momentum drehte sich in der zweiten Hälfte des ersten Abschnitts. Geschuldet auch durch zwei Strafen gegen den ERC. Reichel hatte eine Möglichkeit (14.), dann schoss Tobias Fohrler vorbei (14.). Williams musste noch nach einem Abschluss von John Gilmour eingreifen (18.) und war auf dem Posten, als Daniel Fischbuch frei vor ihm auftauchte (19.). Für den ERC hätte Wayne Simpson treffen können, Arno Tiefensee ließ sich nicht überwinden (19.).

ERC Ingolstadt kassiert Doppelschlag

Die knappe Führung des ERC sollte im zweiten Abschnitt nicht lange halten. Die Adler drückten und drehten mit zwei Toren die Partie. Zunächst traf Luke Esposito mit einem Handgelenksschuss zum 1:1 (24.), dann Tom Kühnhackl zum 2:1 (26.). Die Panther wackelten, Mark French stoppte das Momentum Mannheims mit einer Auszeit. Damit half er seiner Mannschaft, die im Anschluss wieder besser in die Partie fand. Beide Teams standen kompakt, die Torhüter mussten in dieser Phase kaum Schüsse abwehren. Bis Austen Keating Daniel Pietta freispielte, der zum 2:2 ausglich (38.). Der Torschütze, der eine Vorgeschichte mit den Mannheimern hat (Prügelei mit David Wolf im Play-off-Halbfinale 2023) warf der Adler-Fankurve eine Kusshand zu, worauf Esposito mit einem Schubser reagierte und dafür zehn Minuten kassierte. Die Emotionen kochten hoch, Powell und Fohrler gerieten kurz darauf aneinander.

Adler Mannheim gehen erneut in Führung

Nachdem sich in der Drittelpause die Gemüter beruhigen konnten, starteten die Adler besser in den Schlussabschnitt und gingen durch Fischbuch mit 3:2 in Führung (43.). Riley Sheen hatte im Gegenzug den Ausgleich auf dem Schläger, scheiterte aber an Tiefensee (44.). Das Spiel blieb sehr physisch. Ingolstadts Philipp Krauß musste nach einem Zweikampf angeschlagen in die Kabine (44). Myles Powell folgte ihm, allerdings wegen einer Spieldauerdisziplinarstrafe nach einem Stockschlag (46.). Die fünfminütige Überzahl machte sich Mannheim mit einer Strafe selbst zunichte. Bei vier gegen vier verhinderte Williams mit einer starken Parade nach einem Schuss von Kühnhackl einen weiteren Gegentreffer (49.). Auf der Gegenseite war bei einer Ingolstädter Überzahl Tiefensee nach Chancen von Simpson und Alex Breton zur Stelle (51.). Sheen traf kurz danach die Latte (53.). Die Panther drückten und glichen in Überzahl durch Pietta zum 3:3 aus (54.). Doch Mannheim schlug kurz vor Schluss zurück. Nachdem die Adler zunächst ein Powerplay nicht nutzten, erzielte Stefan Loibl das 4:3 (59.). Der ERC zog den Torhüter, der erneute Ausgleich sollte aber nicht mehr gelingen.

Für den ERC Ingolstadt geht es am Sonntag (19.15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Iserlohn Roosters weiter.

ERC Ingolstadt Williams - Wagner, Preto; Hüttl, Bodie; Ellis, Breton - Simpson, Powell, Agostino; Dunham, Bertrand, J. Krauß, P. Krauß, Pietta, Keating; Schmölz, Stachowiak, Sheen - Zuschauer 12.517 - Tore 0:1 Powell (6.), 1:1 Esposito (24.), 2:1 Kühnhackl (26.), 2:2 Pietta (38.), 3:2 Fischbuch (43.), 3:3 Pietta (54./PP), 4:3 Loibl (59.).