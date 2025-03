Niederlage zum Abschluss: ERC Ingolstadt unterliegt Schwenningen mit 0:4

Dem ERC Ingolstadt ist im 52. und letzten Hauptrundenspiel erstmals kein Tor gelungen. Die Panther mussten sich den Schwenninger Wild Wings mit 0:4 (0:1; 0:1; 0:2) geschlagen geben, hatten sich aber bereits zuvor den ersten Platz gesichert. Jubel herrschte hingegen bei den Gästen, die sich die Teilnahme an den Pre-Play-offs sicherten.

Während die Panther längst als Hauptrundensieger feststanden und es um nicht mehr viel ging, war die Partie für Schwenningen von entscheidender Bedeutung. Mindestens ein Punkt war nötig, um sich aus eigener Kraft ein Ticket für die am Sonntag beginnenden Pre-Play-offs zu sichern. ERC-Trainer Mark French verzichtete auf Morgan Ellis und Wayne Simpson, Philipp Krauß stand nach auskurierter Verletzung erstmals wieder im Kader.

ERC Ingolstadt geht in Rückstand

Den Gästen war von Beginn an anzumerken, dass für sie viel auf dem Spiel stand. Sie waren im ersten Drittel das bessere Team, agierten intensiver und griffiger, verzeichneten ein Torschussverhältnis von 9:3 und führten verdient mit 1:0. Dabei hatten die Ingolstädter, bei denen mit Philipp Krauß, Mat Bodie und Austen Keating drei Spieler Geburtstag feierten, den besseren Start. Nach einem haarsträubenden Fehler der Wild Wings im Aufbau bediente Noah Dunham Alex Breton, der den Innenpfosten traf (3.). Schwenningen verteidigte ansonsten konzentriert, meldete sich dann auch offensiv an. Nach einem Konter war Kyle Platzer durch, Christian Heljanko parierte (6.). Matthew Puempel schoss knapp vorbei (10), ebenso Sebastian Uvira (11.). Als Kenny Agostino auf die Strafbank musste, schlugen die Gäste in Überzahl zu. Platzer spielte Puempel frei, der Heljanko aus kurzer Distanz zum 0:1 überwand (13.). Tylor Spink (14.) und Alexander Karachun (17.) hatten weitere Chancen, Heljanko war jeweils zur Stelle. Für die Panther bot sich Agostino eine Möglichkeit, er verfehlte das Tor jedoch knapp (17.).

Bereits in den vergangenen sechs Heimspielen hatte der ERC mit 0:1 zurückgelegen, die jüngsten fünf aber noch für sich entschieden. Sollte die Wende erneut gelingen? Zunächst legte Schwenningen das 0:2 nach. Zach Senyshyn durfte ungestört durchlaufen und schob zum 0:2 ein (22.). Von den Panthern kam weiter wenig. Wojciech Stachowiak kam in Überzahl zu einem Abschluss, Gästegoalie Joacim Eriksson hatte keine Probleme (24.). Auf der Gegenseite verhinderte Heljanko das 0:3, als er mit zwei starken Paraden einen Treffer von Brett Ritchie verhinderte (26.).

ERC Ingolstadt: Viertelfinale beginnt am 16. März

Ohne Gegenwehr wollten sich die Panther dann doch nicht geschlagen geben. Sie steigerten sich und kamen zu einigen Möglichkeiten. Schwenningen stemmte sich dagegen und verteidigte leidenschaftlich. Eriksson parierte Schüsse von Leon Hüttl (30.) und Alex Breton (34.), Daniel Pietta verfehlte knapp (35.).

Philipp Krauß hatte zu Beginn des Schlussabschnitts den Anschlusstreffer auf dem Schläger, scheiterte aber am gut reagierenden Eriksson (45.). Den größeren Willen hatten jedoch die Gäste. Heljanko konnte zunächst gegen Benjamin Marshall parieren. Dem ERC gelang es nicht, die Scheibe zu klären und Tyson Spink erhöhte auf 0:3 (47.). Die Panther blieben fehleranfällig. Leonhard Korus vertändelte die Scheibe, Tylor Spink traf zum 0:4 (50.). Die Anhänger feierten die Mannschaft nach der starken Saison trotz des Rückstands. Die Spieler waren bemüht, Riley Sheen hatte in Überzahl Pech mit einen Lattenschuss (53.).

Da sich die Straubing Tigers den siebten Platz sicherten, können sie im Viertelfinale nicht auf den ERC treffen. Mögliche Gegner der Panther sind die Nürnberg Ice Tigers, Schwenningen und die Löwen Frankfurt. Das erste Spiel der Best-of-seven-Serie findet am Sonntag, 16. März, in Ingolstadt statt.

ERC Ingolstadt Heljanko - Wagner, Breton; Ruopp, Bodie; Hüttl, Korus; Preto - P. Krauß, Pietta, Keating; Bertrand, Stachowiak, J. Krauß; Agostino, Dunham, Sheen; Hauf, Powell, Girduckis - Zuschauer 4474 - Tore 0:1 Puempel (13./PP), 0:2 Senyshyn (22.), 0:3 Tyson Spink (47.), 0:4 Tylor Spink (50.).