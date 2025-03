Panther-Kapitän Fabio Wagner: „Wir haben bislang noch nichts erreicht“

Fabio Wagner, der ERC Ingolstadt hat am Dienstagabend auch das zweite Play-off-Viertelfinalspiel bei den Nürnberg Ice Tigers gewonnen (3:1) und ist damit in dieser Serie mit 2:0 in Führung gegangen. Wie fällt Ihr Fazit nach dieser Partie aus?

FABIO WAGNER: Ich denke, es war eine kämpferisch starke Leistung von uns. Wir waren über die 60 Minuten vielleicht nicht unbedingt das dominante Team. Dennoch haben wir einen Weg gefunden, dieses Match zu gewinnen. Und darum geht es ja letztlich vor allem in den Play-offs.

