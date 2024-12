Schmölz sichert den Zusatzpunkt: ERC Ingolstadt besiegt Red Bull München

Der ERC Ingolstadt hat am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Punkte eingefahren. Der Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga besiegte Red Bull München mit 3:2 (1:0; 0:1; 1:1; 1:0) nach Penaltyschießen. Zunächst verpassten die überlegenen Panther den Sieg nach 60 Minuten. Daniel Schmölz sicherte schließlich den Zusatzpunkt.

Bei den Panthern stand wie schon beim jüngsten 6:1-Sieg in Berlin Devin Williams zwischen den Pfosten. Michael Garteig musste sich die Partie von der Tribüne aus ansehen. Von dort sah er einen guten Beginn seiner Teamkollegen, die Weihnachtsfeiertage hatten keine Spuren hinterlassen. Der ERC drückte aufs Tempo und ging in Führung. Alex Bretons Flachschuss von der blauen Linie fälschte Charles Bertrand vor dem Tor unhaltbar zum 1:0 ab (6.). Die Panther waren bei einem relativ ausgeglichenen Schussverhältnis (12:10) im ersten Drittel auch danach das gefährlichere Team. Kenny Agostino scheiterte etwa an Mathias Niederberger (16.). Am nächsten kamen die Ingolstädter einem weiteren Treffer, als sie für 1:30 Minuten in doppelter Überzahl agierten. Wojciech Stachowiak schoss knapp vorbei (17.), Niederberger parierte gegen Mat Bodie (17.) und Riley Sheen (18.). Später war der Münchner Goalie bei Chancen von Austen Keating (20.) und Agostino zur Stelle (20.). Auf der Gegenseite war Williams kaum ernsthaft gefordert. Geprüft wurde er von Yasin Ehliz (7.) und in einer Münchner Überzahl von William Butcher (12.). Markus Eisenschmid schoss in dieser Phase freistehend vorbei (13.).

ERC Ingolstadt dominiert, kassiert aber den Ausgleich

Den zweiten Abschnitt dominierten die Panther zunächst deutlich. Sie schnürten die Münchner hinten ein, ließen bis zur 13. Minute keinen Torschuss der Gäste zu. Doch ein zweites Tor sollte trotz der Überlegenheit nicht gelingen. Myles Powell scheiterte in der Druckphase an Niederberger (23.). Bertrand war durch, schoss aber am Pfosten vorbei (24.). Auch Schmölz (26.), Sheen (29.) und Breton (29.) hatten Möglichkeiten. Erst als mit Wayne Simpson ein Ingolstädter auf die Strafbank musste, entwickelte Red Bull Zug zum Tor. Williams musste nach Schüssen von Andreas Eder und Les Lancaster eingreifen (33.). Der ERC überstand auch 20 Sekunden mit zwei Mann weniger auf dem Eis. Williams war einzig nach einem strammen Schuss von Jonathan Blum gefordert (34.). In Gleichzahl war der Tabellenführer stärker, Niederberger parierte zweimal gegen Schmölz (37.). Doch die Panther kassierten 7,3 Sekunden vor der Pausensirene doch den Ausgleich. Butcher brachte die Scheibe mit einem Handgelenkschuss Richtung Tor, Williams war die Sicht verdeckt. Schon stand es 1:1 (40.).

ERC Ingolstadt geht erneut in Führung

Auf eine Antwort mussten die Fans in der ausverkauften Saturn-Arena im Schlussabschnitt nicht lange warten. Keating verdeckte Niederberger geschickt die Sicht und ein Schuss von Philipp Krauß fand den Weg zum 2:1 ins Tor (42.). Dass auch München über Qualität verfügt, zeigten sie beim erneuten Ausgleich. Maximilian Kastner wurde von Andreas Eder freigespielt und vollendete den Angriff zum 2:2 (50). Chancen, das Spiel zu entscheiden, waren danach auf beiden Seiten vorhanden. Powell spielte allein vor dem Tor noch einmal auf Simpson ab, statt selbst den Abschluss zu suchen, wodurch die Führung verpasst wurde (54.). Agostino schoss vorbei (57.). Für Red Bull hätte Taro Hirose den Siegtreffer erzielen können. Der Stürmer scheiterte allerdings allein vor Williams (59.). Auch Ehliz hätte treffen können, zielte nach einem Konter aber zu hoch (60.).

Somit musste die Verlängerung entscheiden. Auch hier hatten beide Teams Möglichkeiten. Auf Ingolstädter Seite scheiterte etwa Sheen an Niederberger (62.). Im anschließenden Penaltyschießen trafen Agostino und Schmölz jeweils zweimal für den ERC und sicherten nach dem insgesamt zwölften Penalty den Zusatzpunkt.

ERC Ingolstadt spielt in Frankfurt

Weiter geht es für den ERC Ingolstadt bereits am Samstag (19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei den Löwen Frankfurt. Dabei werden die Panther von zahlreichen Anhängern in einem Sonderzug begleitet.

ERC Ingolstadt Williams - Ellis, Breton; Hüttl, Bodie; Wagner, Preto - Simpson, Powell, Agostino; Dunham, Bertrand, J. Krauß; Keating, Pietta, P. Krauß; Schmölz, Stachowiak, Sheen - Zuschauer 4815 (ausverkauft) - Tore 1:0 Bertrand (6.), 1:1 Butcher (40.), 2:1 P. Krauß (42.), 2:2 Kastner (50.), 3:2 Schmölz (Penalty).