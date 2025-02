Souveräne Panther: ERC Ingolstadt besiegt Iserlohn mit 5:1

Der ERC Ingolstadt hat seine Tabellenführung mit einem 5:1 (3:1; 1:0; 1:0)-Sieg gegen die Iserlohn Roosters gefestigt. Vier Tore der Panther gingen dabei auf das Konto von Verteidigern.

Im Vergleich zur 3:4-Niederlage am Freitag bei den Adler Mannheim gab es bei den Panthern drei Veränderungen. Philipp Krauß fehlte wegen einer Oberkörperverletzung, zudem rotierten Charles Bertrand und Philipp Preto aus der Mannschaft. Für sie rückten Abbott Girduckis, Enrico Henriquez und Sam Ruopp ins Aufgebot. Zudem feierte der nachverpflichtete Torhüter Christian Heljanko sein Debüt. Der Goalie hatte in den ersten Minuten mehr zu tun, als er wohl erwartet hatte. Die Gäste, die sich im Abstiegskampf befinden, begannen mutig und schossen ein ums andere Mal auf das Tor. Als die Roosters in Überzahl spielten, war Heljanko überwunden. Sven Ziegler belohnte die Gäste mit dem 0:1 für ihren forschen Start (5.).

ERC Ingolstadt dreht den frühen Rückstand

Der Gegentreffer wirkte wie ein Weckruf für den ERC, der eine direkte Antwort parat hatte. Lediglich 39 Sekunden später egalisierten die Panther den Rückstand. Leon Hüttl chippte die Scheibe Richtung Tor. Über Torhüter Hendrik Hane und Maciej Rutkowski landete der Puck zum 1:1 hinter der Linie (6.). Der Spitzenreiter war im Spiel und drückte weiter. Riley Sheen prüfte Hane (7.), Wayne Simpson hatte bei einem Pfostentreffer Pech (8.). Für die Führung sorgte schließlich Hüttl mit seinem zweiten Tor des Abends, als er Hane mit einem Schuss in den Winkel keine Chance ließ (11.). Simpson hätte nach einem Konter nachlegen können, als er durch war, vergab die Möglichkeit jedoch (14.). Besser machte es dann erneut ein Defensivspieler. Henriquez bediente Kapitän Fabio Wagner, der zum 3:1 vollendete (16.). Der Vorsprung hielt trotz einer vierminütigen Unterzahl bis zur ersten Pause. Heljanko musste dabei sein Können zeigen, als zwei Iserlohner frei vor ihm auftauchten (19.).

Erneut gefordert war der Torhüter kurz nach Wiederbeginn, als er gegen den durchgebrochenen Shane Gersich parierte (22.). Als die Ingolstädter im Anschluss in Überzahl agierten, erhöhte Alex Breton mit einem präzisen Schlagschuss auf 4:1 (24.).

ERC Ingolstadt legt ein fünftes Tor nach

Die Panther führten komfortabel und kontrollierten die Partie. Die Roosters kamen erst in einem Powerplay wieder zu Abschlüssen. Heljanko wehrte zunächst einen Schuss von Brandon Gormley mit dem Schoner ab (32.), dann mit der Fanghand einen Versuch von Christian Thomas (32.). Glück hatten die Panther bei einem Lattentreffer von Colin Ugbekile (38.). Im Spiel nach vorne kam der Tabellenführer im zweiten Abschnitt indes zu keinen klaren Gelegenheiten mehr. In aussichtsreichen Situationen spielten sie häufig einen zusätzlichen Pass, statt den Abschluss zu suchen.

Morgan Ellis prüfte zu Beginn des dritten Drittels Hane, der einen weiteren Treffer verhinderte (44.). Der Torhüter war auch gegen Henriquez zur Stelle (48.). Weitere Chancen, die Führung auszubauen, waren vorhanden. Austen Keating legte schließlich noch das 5:1 nach (57.).

ERC Ingolstadt Heljanko – Hüttl, Bodie; Wagner, Ruopp; Ellis, Breton – Girduckis, Pietta, Keating; Dunham, Henriquez, J. Krauß; Simpson, Powell, Agostino; Schmölz, Stachowiak, Sheen – Zuschauer 4003 – Tore 0:1 Ziegler (5./PP), 1:1 Hüttl (6.), 2:1 Hüttl (11.), 3:1 Wagner (16.), 4:1 Breton (24./PP), 5:1 Keating (57.).