Video mit ERCI-Neuzugang Sam Ruopp: „Trash Talk oder Fight?“

Ein gebürtiger Kanadier, der für die Nationalmannschaft Großbritanniens spielt und zugleich über einen deutschen Pass verfügt: Diese außergewöhnliche Konstellation gibt es beim neuen Verteidiger des ERC Ingolstadt, Sam Ruopp.

Seine Eishockey-Ausbildung durchlief er unter anderem in der kanadischen Juniorenliga WHL. Im NHL-Draft 2015 wurde der Verteidiger in der 5. Runde an 129. Stelle von den Columbus Blue Jackets ausgewählt. Die Karriere im Profi-Eishockey nahm für Ruopp mit seinem Wechsel nach Europa richtig Fahrt auf. 2021 schloss er sich den Belfast Giants an, mit denen er in beiden Spielzeiten die Meisterschaft und den Pokal gewann, sowie Erfahrung in der Champions Hockey-League sammeln konnte. In 108 Partien in der britischen Liga gelangen ihm 62 Punkte. Im vergangenen Jahr feierte der Linksschütze zudem sein Debüt in der britischen Nationalmannschaft, mit der ihm auf Anhieb der Aufstieg in die Top-Division gelang. Nachdem er die vergangene Saison bei den Lausitzer Füchsen in der DEL2 aktiv war, folgt nun der Schritt in die deutsche Eliteliga.

In unserem Video stellt sich der 27-jährige Hüne (1,95 Meter) kurz vor und beantwortet unter anderem die Frage, ob der den Trash Talk oder Fight bevorzugt.