Video-Tagebuch (7): VIP-Karten für das Test-Heimspiel des ERC Ingolstadt gegen Nürnberg zu gewinnen

Auch in diesem Jahr führt der ERC Ingolstadt sein mittlerweile obligatorisches Trainingslager in Latsch (Südtirol) durch. Dabei bittet Cheftrainer Mark French seine Schützlinge zu zahlreichen Trainingseinheiten auf und neben das Eis. Unser Sportredakteur Dirk Sing ist ebenfalls in Latsch vor Ort und berichtet anderem in einem Video-Tagebuch rund um die Panther.

In der siebten und letzten Folge blicken wir kurz auf das Trainingslager der Panther in Südtirol zurück. Zudem gibt es zum Abschluss noch ein cooles Gewinnspiel. Für die Vorbereitungspartie des ERCI am 15. September (14 Uhr) in der heimischen Saturn-Arena gegen die Nürnberg Ice Tigers verlost unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit dem ERC Ingolstadt 2 x 2 VIP-Karten. „Dadurch haben die NR-Leser und Panther-Fans die Gelegenheit, unseren umgebauten ‚VIP-Raum 2‘ selbst kennenzulernen und sich ein ausgiebiges Bild zu machen“, sagt Daniel Lang, Direktor Marketing und Vertrieb beim ERC Ingolstadt. Weitere Informationen rund um dieses Gewinnspiel gibt es in unserem Video. Wir wünschen schon jetzt allen Teilnehmern viel Glück!