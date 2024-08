Video-Tagebuch aus Latsch (2): Rundgang durch den Mannschaftsbus des ERC Ingolstadt

Seit 2016 führt der ERC Ingolstadt sein mittlerweile obligatorisches Trainingslager in Latsch (Südtirol) durch. Auch in diesem Jahr bittet Cheftrainer Mark French seine Schützlinge zu zahlreichen Trainingseinheiten auf das Eis. Ebenso stehen am Freitag (20 Uhr) gegen die Iserlohn Roosters sowie am Sonntag (14 Uhr) gegen den EHC Olten zwei Testspiele im Rahmen des „Vinschgau-Cups“ auf dem Programm.

Unser Sportredakteur Dirk Sing ist ebenfalls in Latsch vor Ort und wird unter anderem in einem Video-Tagebuch rund um die Panther berichten. In Folge Nummer zwei geht es um den Mannschaftsbus des ERC Ingolstadt. Neben einem Rundgang durch das „noble Gefährt“ mit vielen interessanten Einblicken wie beispielsweise in die „Flugzeug-Toilette“ inklusive „besonderem“ Hinweisschild, spricht Busfahrer Steffen sowohl über seine „Reisegruppe“ als auch seinen Luxusliner.