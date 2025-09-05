Vor dem Spiel gegen den FC Kempten: FC Ehekirchen muss Leistung steigern

Der Plan des FC Ehekirchen, den Schwung aus dem starken 4:1-Heimsieg gegen Durach mit in die nächste Partie zu nehmen, ist beim Gastspiel in Dachau krachend gescheitert. Die Käser/Halbmeyer-Elf ließ dabei alle positiven Tugenden und Tendenzen der Vorwochen vermissen und ging letztlich mit 0:5 unter. „Scheinbar hat sich der ein oder andere nach dem starken Auftritt gegen Durach in falscher Sicherheit gewogen und gedacht, wir könnten im Vorbeigehen Spiele gewinnen“, resümiert Käser. „Im Spiel gegen den Ball waren wir viel zu passiv und haben in den Zweikämpfen deutlich zu wenig Präsenz gezeigt. Wir müssen diszipliniert die Positionen halten und den vorgegebenen Matchplan konzentriert umsetzen, um in dieser Liga Spiele gewinnen zu können“, so der 32-Jährige weiter.

Der FCE rangiert nun auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat richtungsweisende Wochen vor der Brust. Mit Kempten, Stätzling und Aystetten warten ausschließlich Gegner, die den Blick im Klassement eher nach unten als nach oben richten, bevor dann der ungeschlagene Primus Schwabmünchen in die Elektro-Schmaus-Arena reist. Zunächst steht aber das Heimspiel gegen den FC Kempten auf dem Programm (Sonntag, 17 Uhr). Der Vorjahressiebte ist überraschend schwach gestartet und konnte in seinen neun Partien lediglich acht Punkte einfahren. Käser sieht die Favoritenrolle dennoch klar auf Seiten der Allgäuer: „Ich schätze den Gegner trotz des Tabellenplatzes recht stark ein. Sie hatten ein hartes Auftaktprogramm und mussten sich gegen Top-Teams wie Rain nur knapp geschlagen geben. Gegen Aindling haben sie einen Punkt geholt.“

Max Käser erwartet von seinem FC Ehekirchen eine klare Leistungssteigerung

Von seiner Mannschaft erwartet er eine klare Leistungssteigerung und die Bereitschaft, alles auf dem Platz zu lassen, was nötig ist, um dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen. Wie er und sein Trainerkollege Jonas Halbmeyer taktisch und personell aufstellen werden ist indes noch unsicher und hängt von der Einsatzfähigkeit des ein oder anderen Akteurs ab. Matthias Schaff war zuletzt krank, Benedikt Bottenschein hat die Trainingswoche verpasst und kehrt erst am Wochenende aus dem Urlaub zurück. Michael Bauer (Urlaub) und Leon Lauber, der sich gegen Dachau an der Leiste verletzt hat, fallen gewiss aus. Für Julian Hollinger wird die Partie nach seinem Faserriss vermutlich noch zu früh kommen und Leistungsträger Lucas Labus fällt ohnehin langfristig aus.