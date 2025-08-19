Angespannte Personallage: FC Ehekirchen empfängt TSV Hollenbach

Am vergangenen Sonntag gelang es dem FC Ehekirchen, auswärts beim ambitionierten TSV Jetzendorf einen Punkt zu entführen. Basis hierfür war laut Coach Maximilian Käser die Moral seiner Truppe: „Dass wir nach dem 0:2-Rückstand noch einmal zurückgekommen sind, ist nicht selbstverständlich und das rechne ich der Mannschaft hoch an. Wir haben nicht aufgesteckt, sondern konnten durch eine starke kämpferische Leistung noch ein Remis einfahren. Diesen Willen müssen wir uns beibehalten.“

Während der heimische TSV in dieser Partie saisonübergreifend seine Gegentore vier und fünf kassierte, musste FCE-Keeper Korbinian Neumaier in fünf Spielen bereits 16 (!) Mal hinter sich greifen. „Die Defensive ist aktuell gewiss unsere größte Baustelle“, resümiert Käser. Besonders individuelle Fehler hätten es der gegnerischen Mannschaft oft leicht gemacht, Tore gegen den FC zu erzielen. Diese Baustelle möchte der 32-Jährige mit seinem Team in den kommenden Wochen beheben.

Käser schätzt den TSV Hollenbach stärker ein, als der Tabellenplatz vermuten lässt

Da scheint es relativ gelegen zu kommen, dass mit dem TSV Hollenbach am heutigen Mittwoch (18:15 Uhr) die drittharmloseste Offensive der Landesliga Südwest in die Elektro-Schmaus-Arena reist. Der TSV hat, ebenso wie Ehekirchen, vier Punkte auf dem Konto, dabei jedoch schon eine Partie mehr ausgetragen. Der Schein trügt dabei aber, wie Käser berichtet, da er die Hollenbacher definitiv stärker einschätzt als ihren aktuellen Tabellenplatz. „Das ist eine gute Truppe, die gegen Top-Teams wie Rain, Aindling und Niedersonthofen jeweils nur sehr knapp und teils unglücklich den Kürzeren gezogen hat. Für uns gilt es dagegenzuhalten, um zu Hause ein positives Ergebnis zu erzielen.“

Personell gibt es beim FC Ehekirchen noch einige Fragezeichen

Personell ist die Lage bereits früh in der Saison angespannt. Hinter den Einsätzen von Jakob Schaller, Benedikt Bottenschein und Leon Lauber stehen noch Fragezeichen - alle drei waren zuletzt angeschlagen. Maximilian Koschig dagegen fällt aufgrund einer Zerrung definitiv noch aus. Positiv ist, dass Jakob Schmid wieder aus dem Urlaub zurück ist und zur Verfügung steht. Auch Käser selbst stand zuletzt in der Startformation. Ob dies zunächst nur eine einmalige Sache war oder er von nun an regelmäßig spielen wird, lässt der Ex-Regionalligakicker zwar offen. Denkbar sind weitere Einsätze aber aufgrund der aktuellen Situation allemal.