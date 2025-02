Generalprobe für den FC Ehekirchen

Am Mittwochabend ist dem FC Ehekirchen der erste Sieg in der Vorbereitung gelungen. Auf dem Kunstrasenplatz der SpVgg Joshofen-Bergheim setzte sich der Landesligist gegen den Kreisligisten mit 5:3 durch.

„Das Erfolgserlebnis war wichtig für die Mannschaft“, sagt Spielertrainer Christoph Hollinger, der selbst das Tor zum Endstand beisteuerte. „Es war ein Schritt nach vorne“, sagt der Angreifer. Erneut habe man jedoch den Gegner durch leichtsinnige Fehler zu Treffern eingeladen. Zuvor hatte der FCE alle vier Testspiele verloren. Direkt nach dem Trainingsstart unterlag man Bayernligist FC Pipinsried mit 0:13, es folgten Pleiten gegen die Bayernligisten TSV Rain (0:4) und TSV Nördlingen (1:3) und Bezirksligist TSV Gersthofen (1:5). „Wir haben uns definitiv schwergetan“, sagt Hollinger, der den Ergebnissen aber nicht die allergrößte Bedeutung geben will. „Es wird von Spiel zu Spiel besser“, sagt er, auch wenn ihm die Probleme durchaus bewusst sind. „Auf der einen Seite bekommen wir zu viele Gegentore, im Spiel nach vorne müssen wir gefährlicher werden.“

FC Ehekirchen trifft auf den SV Wörnitzstein-Berg

Der Stürmer ist indes überzeugt, diese Dinge bis zum Rückrundenstart hinzubekommen. Ehe am Freitag, 7. März (18.30 Uhr), das erste Landesligaspiel beim VfB Durach ansteht, stehen für Ehekirchen noch zwei Partien auf dem Programm. Am Sonntag (15 Uhr) trifft der FCE in seinem letzten Testspiel in Gersthofen auf Bezirksligist SV Wörnitzstein-Berg, ehe eine Woche später das erste Pflichtspiel ansteht. Am Samstag, 1. März (14 Uhr), geht es in der Qualifikation für den bayerischen Toto-Pokal zum FSV Pfaffenhofen. „Es ist gut, gegen einen direkten Ligakonkurrenten zu spielen“, sagt Hollinger, der das Pokalspiel aber auch als eine Art Test sieht.

Zunächst will er gegen Wörnitzstein erneut möglichst allen Akteuren Spielzeit geben. Denn die bisherige Vorbereitung lief auch neben den Ergebnissen nicht nach Wunsch. „Die Platzverhältnisse sind schwierig, die Trainingseinheiten in Ehekirchen daher nicht optimal“. Zudem habe es krankheitsbedingt immer wieder Ausfälle gegeben. Leon Lauber und Max Seitle sind inzwischen wieder mit dabei, Ermin Alagic steigt nun auch wieder ins Training ein. Genau wie Yunus Erdal, der zuletzt Probleme mit der Leiste hatte. „Es ist Besserung in Sicht, dass wir wieder mehr Leute im Training haben.“