„Wir müssen gut gegen den Ball stehen“: FC Ehekirchen empfängt den Tabellenzweiten VfB Durach

Lediglich vier Punkte aus sechs Spielen kann Landesligist FC Ehekirchen bis dato verbuchen. Das Team von Max Käser und Jonas Halbmeyer befindet sich derzeit auf dem allerletzten Tabellenplatz. Letzterer zeigte sich ob der Leistung gegen den TSV Hollenbach am vergangenen Mittwoch durchaus zufrieden. „Ein Null zu Null wäre für alle okay gewesen“, sagt Halbmeyer. Dass die Gäste dann doch drei Punkte aus der Elektro Schmaus Arena entführen konnten, lag einzig und allein an einem verwandelten Elfmeter in der 53. Minute.

Halbmeyer ist trotzdem optimistisch, dass seine Elf in der verbleibenden Saison die Kurve kratzen wird. „Wir wussten, dass es mit dieser jungen Truppe hart wird. Viele müssen sich erst noch an die Härte der Landesliga gewöhnen.“ Wichtig sei auch, dass im Training vermehrt an der Defensive gearbeitet wird – 17 Gegentore nach sechs Spielen zeigen, dass hier Handlungsbedarf besteht.

FC Ehekirchens Stammspieler Lucas Labus und Maxi Koschig fallen weiter aus

Auch personell ist die Situation beim FCE weiter unbefriedigend. Zum einen fehlen weiter Neuzugänge, auf die das Team dringend angewiesen wäre. Zum anderen plagen erneut Verletzungen das Stammpersonal. Erneut fällt Routinier Maxi Koschig wegen einer Oberschenkelzerrung aus. In lediglich zwei Partien kam er bisher zum Einsatz – erzielte aber in beiden jeweils einen Treffer. Auch Verteidiger Lucas Labus plagt das Verletzungspech. Er hatte beim Spiel gegen Hollenbach „eine auf den Oberschenkel bekommen“, musste nach einer Prellung und einem Bluterguss gar operiert werden und fällt dadurch wohl länger aus.

Das sind nicht die besten Voraussetzungen, um am kommenden Sonntag (Anstoß 17 Uhr) gegen den Tabellenzweiten VfB Durach zu bestehen, der bereits fünf Spiele gewinnen konnte. „Das wird ganz anders, als gegen Hollenbach. Die sind sehr zweikampfstark und technisch top“, attestiert Halbmeyer. „Wir werden weniger das Spiel machen können und vielmehr reagieren müssen. Dafür müssen wir gut gegen den Ball stehen.“