Ein alles entscheidender Elfer: FC Ehekirchen verliert gegen TSV Hollenbach

In einem Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte, musste sich der FC Ehekirchen letztendlich unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. Chancen aus dem Spiel heraus gab es auf beiden Seiten wenig bis gar nicht. Die Hollenbacher erzielten ihren Treffer per Strafstoß.

Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Teams vor toller Kulisse erst einmal ab, ehe sich die Heimelf langsam in die Partie hineinarbeitete. Die Abschlüsse aus der Distanz von Trainer Maximilian Käser (8.) und Florian Ettenreich (17.) wurden dabei aber nicht wirklich gefährlich. Die beste Gelegenheit bot sich dem FCE kurz vor der Halbzeit, als Matthias Schaff eine Flanke von Ettenreich am zweiten Pfosten knapp verpasste. Auf der Gegenseite hatte Niclas Mederer nach einer knappen halben Stunde die beste Möglichkeit. Heimkeeper Neumaier war schon geschlagen, doch aus zu spitzem Winkel brachte er die Kugel nicht im Tor unter und so ging es mit dem torlosen Remis in die Kabinen.

Torchancen blieben beim Spiel FC Ehekirchen gegen TSV Hollenbach Mangelware

Kurz nach dem Seitenwechsel segelte eine Gäste-Ecke durch den Ehekirchener Sechzehner, als Kapitän Nico Ledl den Hollenbacher Daniel Zweckbronner völlig ohne Not abräumte. Den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Michael Schäfer sicher ins linke Kreuzeck. Im Anschluss war die Partie von vielen Nickligkeiten und Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt, Torchancen blieben Mangelware. Glück hatte der Gastgeber dann nach einem erneuten Eckball des TSV. Der starke Schäfer schloss am zweiten Pfosten ab. Ein weiterer Gästestürmer ließ den Ball geschickt durch die Beine, sodass der davon überraschte Korbinian Neumaier nicht mehr retten konnte. Verteidiger Eduard Hardok klärte spektakulär auf der Linie. Trotz lautstarker Proteste der Gästeakteure, die auf Tor plädierten, entschied der Unparteiische auf weiterspielen.

Zehn Minuten vor Schluss zog der agile Leon Lauber in den Strafraum und wurde, ähnlich zur Hollenbacher Elfmeter-Szene, regelwidrig zu Fall gebracht. Hier blieb die Pfeife Julian Schaubs aber stumm. In den Schlussminuten machte Ehekirchen auf und bot den Gästen vermehrt Räume für Konter. Diese wurden aber allesamt nicht zielführend zu Ende gespielt und es blieb beim knappen 0:1. Zu allem Überfluss handelte sich Vincent Burkhardt in der Nachspielzeit noch die Ampelkarte ein. Nach einem Zusammenstoß im Mittelfeld äußerte er seinen Unmut über die fragwürdige Entscheidung des Schiedrichters auf Freistoß für Hollenbach und wurde sofort zum Duschen geschickt - sinnbildlich für den gebrauchten Tag aus Ehekirchener Sicht. „Es war eigentlich ein klassisches 0:0-Spiel. Beide Teams konnten aus dem Spiel heraus wenig kreieren. Hollenbach bekommt dann den Elfmeter, der uns in ähnlicher Situation verwehrt blieb, zugesprochen und gewinnt diese Partie“, resümiert Abteilungsleiter Markus Bissinger.