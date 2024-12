1:1 gegen Cottbus: FC Ingolstadt verpasst Sieg gegen den Tabellenführer

Drei Punkte und im besten Fall auf dem Relegationsplatz zu überwintern waren gegen den Tabellenführer das klare Ziel des FC Ingolstadt. Letztlich mussten sich die Schanzer trotz einer starken Leistung im letzten Spiel vor der Pause mit einem 1:1 gegen Energie Cottbus begnügen.

Trainerin Sabrina Wittmann wechselte zwangsweise einmal. Für den gelbgesperrten Max Besuschkow rückte Yannick Deichmann in die Startelf. Der Partie war der Topspielcharakter von Beginn an anzusehen. Beide Mannschaften begannen dynamisch und mit hohem Pressing. Die erste große Chance gehörte den Schanzern, als Deichmann per Volley in der elften Minute nur knapp am Tor vorbeischoss. In der 22. Minute dann jedoch der herbe Rückschlag für die Ingolstädter. Nach einem fahrlässigen Ballverlust von Stürmer Sebastian Grönning erzielte Phil Halbauer eiskalt die Führung für die Gäste. Den FCI beeindruckte der Gegentreffer kaum. So hatten Grönning (25.) und Felix Keidel (26.) innerhalb kürzester Zeit zwei Großchancen auf dem Fuß. Cottbus´Torhüter Elias Bethke hielt jedoch überragend. Und auch David Kopacz scheiterte n der 35. Minute im „Eins gegen eins“ am Schlussmann. So mussten sich die Schanzer mit einem Rückstand in die Pause begeben.

FC Ingolstadt gleicht durch Grönning aus

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete. Der FCI dominierte die Partie und spielte sich zahlreiche Hochkaräter heraus. In der 59. Minute gelang dann der Ausgleich. Nach einem Heber auf Kopacz legte dieser auf Topscorer Grönning, welcher den Ball im Tor unterbrachte. Und auch danach blieb der FCI am Drücker. In der 71. Minute war Grönning erneut frei durch, scheiterte aber wieder am klasse aufgelegten Bethke. Im direkten Gegenzug meldete sich dann auch wieder Cottbus an. Nach einem geblockten Schuss stand Halbauer völlig blank, sein Schuss war jedoch zu schwach, um Funk zu überwinden. Das letzte Wort der Partie hatte Ex-Cottbusser Tim Heike. In der Nachspielzeit schickte der eingewechselte Pascal Testroet Heike in die Tiefe. Dieser legte den Ball jedoch haarscharf am Tor rechts vorbei.

„Auf der einen Seite haben wir einen Punkt gegen den Tabellenführer geholt“, erklärte Lukas Fröde und fügte an: „Auf der anderen Seite waren wir die bessere Mannschaft und hätten aufgrund der Chancenanzahl die Partie gewinnen können.“ Auch Benjamin Kanuric war nicht ganz zufrieden mit der Punkteteilung: „Heute lief es mit der Chancenverwertung leider nicht. Drei Punkte wären verdient gewesen.“

FC Ingolstadt 04 Funk - Deichmann (46. Decker), Cvjetinovic, S. Lorenz, Keidel - Fröde, Plath - Kopacz, Kanuric (90.+1 Borkowski) - Grönning (86. Testroet), Zeitler (78. Heike)

Energie Cottbus Bethke - Hasse, Slamar, Campulka, Bretschneider - Pelivan - Möker (83. Juckel), Borgmann - Krauß (46. Copado), Tolcay Cigerci, Halbauer (74. Hajrulla)

Schiedsrichter Sören Storks (Velen) - Zuschauer 6593 - Tore 0:1 Halbauer (23.), 1:1 Grönning (59.).