1:1 in Aachen: Nur ein Zähler für den FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt tritt in der 3. Liga weiter auf der Stelle. Die Schützlinge von Cheftrainerin Sabrina Wittmann kamen beim Aufsteiger Alemannia Aachen über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus und bleiben damit im „Niemandsland“ des Klassements.

Für die Schanzer stand am neunten Spieltag erneut eine richtungsweisende Partie auf dem Programm. Trotz des zurückliegenden 2:1-Erfolgs gegen Hansa Rostock hatte der Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsrang weiterhin sechs Punkte betragen. Folglich musste angesichts der von Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer und Präsident Peter Jackwerth verkündeten Aufstiegsambitionen vor der Saison auf dem Tivoli unbedingt ein Sieg her. Dabei musste Wittmann ihre Startaufstellung gegenüber der Rostock-Partie auf zwei Positionen verändern: Ersatztorhüter Simon Simoni und Leon Guwara starteten für den erkrankten Marius Funk sowie den verletzten Niklas Dühring.

Aachen geht früh in Führung

Unter dem Motto „Momentum auf unsere Seite ziehen“ gingen die Oberbayern in diese Partie. Jedoch musste Simoni bereits nach drei Minuten hinter sich greifen. Nach einem Schuss von Aachens Flügelspieler Soufiane El-Faouzi blockt Pascal Testroet den Ball mit der Hand. Bentley Baxter Bahn ließ dem FCI-Schlussmann mit seinem Strafstoß keine Chance und brachte die Einheimischen in Führung. Eine Reaktion der Ingolstädter blieb zunächst aus. Vielmehr spielte fast nur noch Aachen. In höchster Not konnte die Wittmann-Truppe bei Schüssen von Gianluca Gaudino (13.) und Sasa Strujic (29.) gerade noch Schlimmeres verhindern.

„Durch das Gegentor sind wir nicht gut in die Partie gestartet. Wir waren in der ersten Hälfte nicht griffig genug“, resümierte FCI-Kapitän Lukas Fröde. So dauerte es bis zur 45. Minute, ehe die Gäste durch einen Fernschuss von Testroet erstmals Gefahr vor dem gegnerischen Kasten versprühten. Besser wurde aus FCI-Sicht auch im zweiten Durchgang zunächst nicht. Nach einem Abspielfehler kamen die Alemannen durch den Ex-Ingolstädter Charlie Benschop zum Abschluss. Doch Simoni verhinderte einen weiteren Gegentreffer (57.). Die Schanzer agierten in der Offensive weiter harm- und ideenlos und hatten in der 71. Minute abermals das Glück auf ihrer Seite: Bei einer direkt auf den Kasten ausgeführten Ecke konnte Felix Keidel per Kopf gerade noch vor der Torlinie klären.

Lukas Fröde erzielt den Ingolstädter Ausgleich

Mitten in die Drangphase der Rheinländer schlug der FC Ingolstadt dann plötzlich zu. Nach einer abgewehrten Flanke landete der Ball bei Lukas Fröde, der diesen technisch anspruchsvoll im rechten unterem Eck zum überraschenden 1:1-Ausgleich versenkte (76.). Kurz darauf wäre den Schanzern dann beinahe sogar der Führungstreffer gelungen. Doch Benschop rettete nach einem Kopfball des eingewechselten Benjamin Kanuric auf der Linie. In der Folge war das Wittmann-Team deutlich spielbestimmend und dem dreifachen Punktgewinn näher als Aachen. Doch am Ende blieb es bei der Punkteteilung, die keinem der beiden Kontrahenten wirklich weiterhilft.

„Die Schlussphase hat klar uns gehörte klar uns. Wir waren näher am Führungstreffer dran. Darauf lässt sich aufbauen. Jedoch sind wir zu spät aufgewacht“, resümierte Torschütze Lukas Fröde. Seine Trainerin Sabrina Wittmann meinte: „Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ganz, ganz viel Kontrolle hatten, aber wenig im letzten Drittel. Zudem haben wir auch wenig zugelassen. In der zweiten Halbzeit finde ich, dass wir viel mehr ins letzte Drittel gekommen sind. Aufgrund der letzten 20 Minuten hätte ich gerne drei Punkte mitgenommen.“

Alemannia Aachen: Bördner - Hanraths, Rumpf, Yarbrough - Heister (61. Winter), Bahn, Gaudino (71. Schwermann), Strujic (71. Meyer) - El-Faouzi - Benschop, Scepanik (82. Aourir).

FC Ingolstadt 04: Simoni - Costly, Malone, S. Lorenz, Guwara (66. Keidel) - Fröde, Besuschkow - Deichmann (77. Kanuric), Dittgen (46. Kopacz) - Testroet (90.+2 Zeitler), Borkowski (66. Grönning).

Tore: 1:0 Bahn (3./Handelfmeter), 1:1 Fröde (76.). - Schiedsrichter: Nico Fuchs (Odenthal). - Zuschauer: 24.000.