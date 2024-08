2:1 gegen Waldhof Mannheim: Auftakt nach Maß für den FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt ist erfolgreich in die Drittliga-Saison 2024/25 gestartet. Im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim kamen die Schützlinge von Cheftrainerin Sabrina Wittmann zu einem 2:1-Sieg.

Den Grundstein zu diesem Auftakt nach Maß legten die Schanzer dabei bereits in der achten Minute - und zwar mit einem herrlichen Treffer. Nachdem Neuzugang Dennis Borkowski in der eigenen Hälfte den Ball gewonnen hatte, ging es plötzlich blitzschnell. Ein Zuspiel des aufgerückten Moritz Seiffert ließ Pascal Testroet passieren, sodass Felix Keidel freie Bahn hatte und mit einem Schuss ins lange Eck traf (8.). Sechs Zeigerumdrehungen später schien die Ingolstädter Führung jedoch schon wieder Geschichte zu sein. Benjamin Kanuric leistete sich im eigenen 16-Meter-Raum ein Foul an Kennedy Okpala - Elfmeter! Doch FCI-Schlussmann Marius Fink parierte den schwach geschossenen Strafstoß von Martin Kobylanski. Bereits zuvor hatte Okpala (10.) - ebenso wie in der 21. Minute Terrence Boyd - das Aluminium getroffen. Auf der Gegenseite hätte Kanuric seinen Fehler beinahe wieder wettgemacht. Aber sein Kopfball ging knapp vorbei (27.).

Auch nach dem Wiederbeginn lieferten sich beide Teams eine offene und durchaus attraktive Begegnung mit guten Gelegenheiten. Es dauerte allerdings bis zur 70. Minute, ehe der eingewechselte Sebastian Grönning die vermeintliche Vorentscheidung zugunsten der Oberbayern erzielte. Doch nur 120 Sekunden danach stocherte der ebenfalls eingewechselte Felix Lohkemper das Spielgerät zum 1:2 über die Linie. Dass sich kurz darauf Mannheims Niklas Hoffmann noch die Gelb-Rote Karte einhandelte (74.), zog den Gästen endgültig den Zahn. (AZ)

FC Ingolstadt 04: Funk - Deichmann, Cvjetinovic, S. Lorenz, Seiffert - Fröde - Kopacz, Keidel (34. Plath), Kanuric (61. Dittgen) - Testroet (61. Grönning), Borkowski (87. Heike).

SV Waldhof Mannheim: Hanin - Karbstein (67. Voelcke), N. Hoffmann, Seegert (46. Benatelli), Klünter - Thalhammer, Fein - Arase (67. Lohkemper), Kobylanski (59. Shipnoski), Okpala (73. Abifade) - Boyd.

Tore: 1:0 Keidel (8.), 2:0 Grönning (70.), 2:1 Lohkemper (72.). - Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen). - Zuschauer: 4000.