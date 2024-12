Das Duell Peter Jackwerth gegen Christian Träsch: Endet beim FC Ingolstadt eine Ära?

Kommt es beim FC Ingolstadt am Donnerstagabend zum Wechsel an der Vereinsspitze? Seit 20 Jahren führt Vereinsgründer Peter Jackwerth die Schanzer. Er erlebte einige Höhen und auch Tiefen, bezeichnete den Verein immer wieder als sein „Baby“. An seinem Status wurde nie wirklich gerüttelt, ernsthafte Herausforderer gab es nicht. Nun könnte die Ära aber enden. Denn bei der Neuwahl des Präsidiums gibt es mit Christian Träsch diesmal einen Gegenkandidaten.

