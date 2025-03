Desolater FC Ingolstadt unterliegt Aachen mit 0:3

Bisher konnte sich der FC Ingolstadt nach schwachen Auswärtsspielen darauf verlassen, im Audi-Sportpark Punkte einzufahren. Doch am Dienstag verlor die heimstärkste Mannschaft der 3. Liga gegen Alemannia Aachen auch in der Höhe verdient mit 0:3. Die Schanzer waren im Spiel nach vorne ideen- und harmlos und in der Defensive überfordert.

Beim FCI wurden Lukas Fröde, Max Besuschkow und Mladen Cvjetinovic (alle krank) nicht rechtzeitig fit. Toptorjäger Sebastian Grönning fehlte gelbgesperrt. Die Schanzer hatten von den vergangenen fünf Spielen nur eines gewonnen, zuletzt in Rostock mit 0:2 verloren. Auch Aachen strotzte nicht vor Selbstvertrauen, wartete seit sieben Partien auf einen Sieg und belegte nur dank des besseren Torverhältnisses keinen Abstiegsplatz. Davon war in der ersten Halbzeit nichts zu sehen. Die Alemannia spielte mutig, diktierte das Spielgeschehen und führte nach 45 Minuten verdient mit 1:0. Der FCI brachte nur selten einen kontrollierten Spielaufbau zustande und leistete sich grobe Fehler. Zunächst waren die Schanzer noch im Glück, als Lamar Yarbrough einen Hereingabe von Anton Heinz ins Tor verlängerte, der Treffer aber zu Recht wegen Abseits keine Aberkennung fand (12.). Die Gäste hatten mehr Ballbesitz, erspielten sich zunächst aber keine weiteren Gelegenheiten. Dann erhielt Florian Heister auf der rechten Seite viel Platz und flankte in den Strafraum. Der Ball landete am zweiten Pfosten und fand Heinz, der unbedrängt aus kurzer Distanz zum 0:1 einköpfte (29.). Besser wurde das Spiel des FCI auch danach nicht. Die einzige Chance entsprang einem Aachener Fehler im Aufbauspiel. Nach der anschließenden Flanke von David Kopacz köpfte Benjamin Kanuric Richtung Tor, Yarbrough klärte vor der Linie (42.).

Auf der Gegenseite hätten die Gäste nachlegen können. Nach einem Pass von Heinz war Niklas Castelle durch, Pelle Boevink parierte (43.). Wer sich auf eine Leistungssteigerung des FCI in der zweiten Halbzeit eingestellt hatte, sah sich getäuscht. Die Schanzer wurden in den ersten Minuten von den Gästen, die wesentlich mehr Intensität an den Tag legten, überrollt. Die logische Folge war das 0:2. Castelle schickte Danilo Wiebe, Simon Lorenz und Felix Keidel griffen nicht entscheidend an. Der Aachener zog aus 17 Metern ab und traf halbhoch ins rechte Eck (50.). In den Minuten danach agierten die Ingolstädter völlig konfus und hatten Glück, nicht höher in Rückstand zu geraten. Keidel blockte zunächst einen Schuss von Heinz im letzten Moment (52.). Nach der folgenden Ecke köpfte Pascal Testroet auf das eigene Tor, Keidel klärte auf der Linie (53.). Kurz danach kam Soufiane El-Faouzi im Strafraum frei zum Abschluss, Boevink parierte (54.).

Erst jetzt rappelte sich der FCI auf und wehrte sich gegen die drohende Niederlage. Yannick Deichmann köpfte über den Querbalken (61.), dann parierte Aachens Torhüter Jan Olschowsky einen Schuss von Benjamin Kanuric (63.). Die Alemannia zog sich zurück und brachte die Ingolstädter dadurch etwas in die Partie. Doch die Bemühungen der Schanzer liefen ins Leere. Stattdessen schlugen die Gäste erneut zu. Sasa Strujic kam aus 16 Metern frei zum Abschluss und traf mit einem satten Schuss zum 0:3 in den Winkel (77.). Olschowsky parierte kurz vor Schluss noch einen Freistoß von Keidel (90.+1), ansonsten kam von den Schanzern nichts mehr.

Für den FC Ingolstadt geht es am Samstag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SV Verl weiter.