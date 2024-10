Erstmals Punkte für den FC Ingolstadt auf dem Tivoli?

Durch den 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Hansa Rostock konnte der FC Ingolstadt den Absturz nach vier sieglosen Spielen auf die Abstiegsränge in der 3. Liga vermeiden. Nach dem Schlusspfiff war das große Aufatmen bei den Schanzern angesagt. Nachdem die Abwehr in den zurückliegenden vier Partien mit elf Gegentreffer mehrfach enttäuscht hatte, tat der knappe Erfolg gegen die Hanseaten zweifelsohne enorm gut.

