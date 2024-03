FC Ingolstadt

vor 17 Min.

FC Ingolstadt: Marcel Costly und der Wohlfühlfaktor

Plus Der 28-jährige Rechtsverteidiger hat seinen Vertrag beim FC Ingolstadt langfristig verlängert. Mit den Schanzern will er mittelfristig in die 2. Liga. Was für den Verbleib gesprochen hat.

Von Benjamin Sigmund

Kaum ein Spieler des FC Ingolstadt verfügt über mehr Erfahrung in der 3. Liga als Marcel Costly. Nur Pascal Testroet (241 Partien) hat mehr Einsätze vorzuweisen als der Rechtsverteidiger, der 219-mal in dieser Spielklasse aufgelaufen ist.

Costly kann demnach gut einschätzen, worauf es ankommt, um erfolgreich zu sein. Die „Konstanz“ über 38 Spieltage sei entscheidend, um am Ende den „Coup“ zu schaffen. Der 28-Jährige kennt das Gefühl eines Aufstiegs. Neben dem FSV Mainz 05 und Waldhof Mannheim spielte er in der 3. Liga für den 1. FC Magdeburg, mit dem 2018 der Sprung in die 2. Liga gelang. Die Erinnerung an diesen Erfolg sind bei Costly noch präsent, er bezeichnet ihn als Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. „Wir haben damals Spiele gewonnen, die wir aus Sicht anderer eigentlich nicht hätten ziehen können. Ob 1:0, 2:1 oder 3:2. Wir haben die Partien gewonnen und die entsprechenden Punkte geholt, um aufzusteigen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen