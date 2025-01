Nach einer kurzen Winterpause geht es in der 3. Liga wieder los. Für den FC Ingolstadt, der sich als Tabellenfünfter in Lauerstellung zu den Aufstiegsplätzen befindet, beginnt die Rückrunde am Sonntag (19.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim.

