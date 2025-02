Als der FC Ingolstadt am siebten Spieltag beim SV Sandhausen mit 3:4 verlor, belegten die Kurpfälzer den zweiten Platz in der 3. Liga, hatten 16 Punkte auf dem Konto. Die Schanzer hingegen waren mit sieben Zählern Tabellen-16. Vor dem Rückspiel am Samstag (14 Uhr) haben sich die Vorzeichen gänzlich verändert.

Benjamin Sigmund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sandhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis