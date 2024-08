FCI-Trainerin Wittmann will sich nicht blenden lassen

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt erwartet am Samstag (14.03 Uhr, live auf MagentaSport und im BR) den schwer angeschlagenen TSV 1860 München zum oberbayerischen Derby im Audi-Sportpark. Dabei erwarten die Verantwortlichen rund 13.000 Zuschauer.

Obwohl die Löwen mit drei Niederlagen am Ende der Tabelle stehen, weiß Ingolstadts Cheftrainerin Sabrina Wittmann, worauf es in dieser Partie ankommen wird. „Wir tun gut daran, vor unserem Haus zu kehren. Wir haben selbst noch viel zu tun, um konstanter zu werden und unser Selbstverständnis für unser Spiel zu entwickeln“ so Wittmann, die nach „einigen wilden und chaotischen Phasen“ im vergangenen Match in Saarbrücken immer noch an der Balance und den Mechanismen ihrer Mannschaft arbeitet. Doch laut der Trainerin sei man diesbezüglich auf einem guten Weg. Dies habe die zweite Halbzeit gezeigt.

Akribische Analyse des Gegners

Im Hinblick auf das Derby haben Wittmann und ihr Trainerteam den Gegner akribisch analysiert. „Wir wissen um dessen Situation, lassen uns aber nicht von den Niederlagen blenden“, so die 32-Jährige. Personell kann Wittmann aus dem Vollem schöpfen. Ryan Malone und Niclas Dühring, die in Saarbrücken mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden mussten, stiegen am Donnerstag wieder ins Training ein und dürften gegen die Löwen auflaufen. Einsatzgarantien verteilt die Trainerin jedoch keine: „Für mich sind fünf Trainingseinheiten während der Woche schon bedeutend, um mich für eine Elf am Wochenende zu entscheiden. Ich möchte Konkurrenzkampf haben und objektiv die Leistungen der Jungs honorieren.“ Dementsprechend unbeantwortet ließ sie auch die Frqge, ob Joker Sebastian Grönning erneut im Angriff starten wird.

Mögliche FCI-Aufstellung: Funk - Costly, Malone, Lorenz, Dühring - Fröde, Plath -Kopacz - Grönning, Borkowski.