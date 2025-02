„Jeder muss um seinen Platz kämpfen“: FC Ingolstadt empfängt VfB Stuttgart II

Sabrina Wittmann weilte zu Beginn der Woche wieder auf dem DFB-Campus in Frankfurt, wo der nächste Teil des Lehrgangs für die Uefa Pro-Lizenz anstand. Auf dem Programm standen in erster Linie praktische Inhalte, etwa Trainingseinheiten zum defensiven Spielverhalten. Wie die Trainerin des FC Ingolstadt gehört auch Markus Fiedler zu den Teilnehmern. Der ist Trainer des VfB Stuttgart II, der am Samstag (14 Uhr) bei den Schanzern zu Gast ist.

