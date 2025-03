„Komplett den Faden verloren“: FC Ingolstadt verliert in Rostock mit 0:2

Die Enttäuschung über die 0:2-Niederlage des FC Ingolstadt bei Hansa Rostock war Sabrina Wittmann bei der Pressekonferenz deutlich anzumerken. Die Trainerin sprach von einer „verdienten Niederlage“ und haderte mit dem Auftritt ihrer Mannschaft. „Wir hatten gegen den Ball keinen Zugriff, weil wir nicht in unsere Struktur gefunden haben“, sagte sie. „Vor unsere Kette hatten wir viele Lü3cken“, gerade nach dem ersten Gegentor „haben wir komplett den Faden verloren und sind viel hinterhergelaufen.“

Somit ist es den Schanzern erneut nicht gelungen, auswärts ein Erfolgserlebnis zu feiern. Während die Spiele vor eigenem Publikum regelmäßig Mut im Aufstiegsrennen geben, blieb der FCI auch in der vierten Partie in der Fremde im Jahr 2025 sieglos (zwei Niederlagen, zwei Unentschieden). Die heimstarken Rostocker erwischten den besseren Start, erspielten sich aber keine klaren Chancen. So flog ein Schuss von Felix Ruschke über den Querbalken (11.). Einem Treffer näher kamen zu Beginn die Gäste. Benjamin Kanuric prüfte mit einem Schlenzer Rostocks Torhüter Benjamin Uphoff (19.). Nach der anschließenden Ecke landete der Ball im Fünfmeterraum bei Sebastian Grönning, der nicht schnell genug regieren konnte und das Tor verfehlte (20.).

FC Ingolstadt kassiert zwei Gegentore

In der Rückwärtsbewegung offenbarten die Schanzer, die auf die erkrankten Lukas Fröde, Max Besuschkow und Mladen Cvjetinovic verzichten mussten, erhebliche Schwächen. Zu einfach fiel etwa das Rostocker 1:0 (29.). Adrien Lebeau kam nach einem Doppelpass frei aus 18 Metern zentraler Position zum Abschluss und schlenzte den Ball flach ins Eck. Kanuric hatte nicht energisch genug eingegriffen.

Leicht ausspielen ließ sich der Mittelfeldspieler auch vor dem zweiten Rostocker Treffer. Benno Dietze zog im Strafraum an ihm vorbei und bediente in der Mitte Sigurd Haugen, der leichtes Spiel hatte und zum 2:0 einschob (42.). FCI-Torhüter Pelle Boevink verhinderte mit einer Parade nach einem Schuss von Ryan Naderi einen weiteren Gegentreffer (45.+5). „Die erste Halbzeit haben wir aus meiner Sicht komplett verschlafen und dadurch auch zwei Gegentreffer kassiert. Wir waren einfach nicht eng genug am Mann und haben dem Gegner dadurch zu viele Räume gelassen“, haderte Felix Keidel und fügte an: „Auch nach der Pause haben wir nicht richtig ins Spiel gefunden. Gegen Ende der Partie haben wir es aufgrund der Platzverweise des Gegners noch einmal mit langen Bällen versucht, aber letztlich hat es nicht zu einem Punktgewinn gereicht.“

FC Ingolstadt empfängt am Dienstag Aachen

Die Ingolstädter taten sich auch nach Wiederbeginn schwer, sich Möglichkeiten zu erspielen. Sie agierten ungenau, waren auch in den Zweikämpfen nicht griffig genug. Hansa kontrollierte die Begegnung, beim FCI blieb es bei Ansätzen. Die Schanzer versuchten es mit vielen langen Bälle, immer wieder segelten die weiten Einwürfe von Ryan Malone in den Sechszehner. Von Erfolg gekrönt waren die Versuche nicht. Auch in der Schlussphase, als zunächst King Manu (82.) und später Ahmet Gürleyen (90.) jeweils die Gelb-Rote Karte kassierten, gelang Ingolstadt in doppelter Überzahl kein Tor.

Auch Verteidiger Simon Lorenz ging kritisch mit der gezeigten Leistung des FCI um: „Beim 0:1 haben wir den Doppelpass einfach schlecht verteidigt, kurz vor der Pause kam dann auch noch das 0:2 hinzu. Beide Gegentreffer zeigen auf, woran es heute gelegen hat. Wir waren defensiv nicht diszipliniert und im Ballbesitz nicht mutig genug.“

Damit hat der FC Ingolstadt nun sechs Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Energie Cottbus. Platz zwei, den der 1. FC Saarbrücken belegt, ist acht Zähler entfernt. Weiter geht es für die Schanzer bereits am Dienstag (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Alemannia Aachen. Bevor es in die Länderspielpause geht, steht dann noch am Samstag, 15. März (14 Uhr), die Partie beim SC Verl auf dem Programm.

Hansa Rostock Uphoff - Pfanne, Gürleyen, Rossipal (88. Krohn) - Mejdr, Dietze (73. Manu), M. Schuster, Ruschke - Lebeau (85. Gebuhr), Naderi (89. Roßbach) - Haugen (73. C. Kinsombi)

FC Ingolstadt 04 Boevink - Costly, Malone, S. Lorenz, Keidel - Plath (78. Decker), Kanuric (54. Gül) - Kopacz (46. Testroet), G. Christensen (69. Deichmann) - Grönning, Zeitler (54. Heike)

Schiedsrichter Felix Wagner (Glött) - Zuschauer 22.000 - Tore 1:0 Lebeau (29.), 2:0 Haugen (42.) - Gelb-Rote Karten Manu (82./wiederholtes Foulspiel), Gürleyen (90./wiederholtes Foulspiel) / -