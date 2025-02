Schanzer im Alu-Glück: FC Ingolstadt besiegt Saarbrücken mit 1:0

Der FC Ingolstadt hat das Verfolgerduell der 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:0 für sich entschieden. Damit verkürzten die Schanzer den Rückstand auf den Gegner, der den Relegationsplatz belegt, auf einen Punkt. Die Ingolstädter hatten dabei das Glück auf ihrer Seite. Die Gäste vergaben zahlreiche gute Chancen, hatten allein dreimal Pech mit Aluminiumtreffern.

Die Schanzer, die krankheitsbedingt auf Deniz Zeitler verzichten mussten, erwischten den besseren Start. Der für den 18-Jährigen in die Startelf gerückte Pascal Testroet kam frei zum Kopfball, setzte diesen aber zu hoch an (7.). Es entwickelte sich zunächst ein offener Schlagabtausch mit Vorteilen für die spielerisch stärkeren Gäste. Saarbrücken hätte in Führung gehen müssen, nutzte aber zahlreiche gute Gelegenheiten nicht. Tim Civeja, einer von vier ehemaligem Ingolstädtern im Aufgebot der Saarländer, zog aus 16 Metern ab, doch Pelle Boevink parierte (18.). Kurz danach traf der freistehende Kasim Rabihic im Strafraum den Ball nicht richtig. Nach einem missglückten Klärungsversuch kam Civeja zum Schuss, verzog aber knapp (20.).

Der FC Ingolstadt geht in Führung

Zwischenzeitlich meldete sich auch der FCI in der Offensive an. Nach einer Flanke von David Kopacz setzte Testroet zum Seitfallzieher an, der Ball rauschte an die Latte (22.). Nach dem die Partie kurzzeitig verflacht war, nahm sie ab der 30. Minute wieder Fahrt auf. Boevink spielte den Ball Rabihic in die Füße. Der nutzte das Geschenk nicht, der FCI-Torhüter warf sich in den Schuss und rettete zur Ecke (32.). Dann klärte Felix Keidel im eigenen Fünfmeterraum vor dem einschussbereiten Rabihic (35.). Der FCI hatte das Glück weiter auf seiner Seite, als Ex-Schanzer Maurice Multhaup die Unterkante der Latte traf (38.). In Führung gingen aber die Schanzer. Einen flach getretenen Freistoß von Benjamin Kanuric aus zentraler Position fälschte Calogero Rizzuto unhaltbar ab - 1:0 (43.).

Nach dem Seitenwechsel stand der FCI in der Defensive besser, ließ längere Zeit keine Möglichkeiten der Gäste zu. Die Ingolstädter standen tief, Saarbrücken biss sich an der Abwehr die Zähne aus. Doch auch selbst kamen die Schanzer zu keinen Chancen. Einzig Testroet verzeichnete eine Torannäherung, verzog aber deutlich (54.). Pech hatten die Gäste dann, als ein Schuss des eingewechselten Patrick Schmidt, ebenfalls ein Ex-Schanzer, aus spitzem Winkel an der Latte landete (69.). Schmidt hatte ein zweites Mal Pech, als sein Kopfball erneut an der Latte landete (79.). Der FCI verteidigte leidenschaftlich und brachte die knappe Führung ins Ziel.